Città a passo lento. Il tour accessibile nella bellezza

In un tempo in cui tutto sembra andare di corsa, Modena propone un appuntamento pensato per rallentare. È questo lo spirito che anima il ’Modena City Tour Lento e Accessibile’, una nuova iniziativa che invita cittadini e visitatori a riscoprire il centro storico con passo calmo e attento, lasciandosi guidare in un’esperienza di bellezza e inclusione. Nella mattina di ieri il ’numero zero’ di questo percorso è stato sperimentato con successo: anche il sindaco Massimo Mezzetti ha voluto essere presente rimarcando come queste visite siano "rivolte a tutti, alle persone con disabilità e a tutti coloro che possano apprezzare, in una logica di condivisione, la lentezza della contemplazione delle bellezze del nostro centro storico". Ora si intende proporre questo tour con regolarità ogni sabato, previa prenotazione.

"Il percorso che abbiamo sperimentato oggi per la prima volta e quelli che verranno proposti da settembre hanno l’obiettivo di creare una situazione nella quale le persone con disabilità possano condividere, con tutti coloro che non amano il turismo ’mordi e fuggi’, il piacere di apprezzare le bellezze di Modena – spiega Gianni Ricci, delegato del sindaco per i temi legati alla disabilità –. Il percorso è stato studiato per superare non solo le barriere architettoniche che sono presenti in ogni centro storico, ma anche quelle generate dalla mancanza o non accessibilità dei servizi necessari".

Il percorso dura un’ora e mezza e conduce nei luoghi simbolo della città, dal Duomo con il suo Lapidario del Museo fino a Piazza Grande, per poi concludersi tra i profumi e i colori del Mercato Albinelli. Camminare lentamente per le vie del centro significa concedersi il tempo di osservare ciò che spesso sfugge a uno sguardo distratto.

A condurre il tour sono guide turistiche abilitate che, a loro volta, vivono una condizione di disabilità motoria o camminano a passo lento. Il biglietto intero costa 12 euro, previsto un ridotto di 10 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni e per le persone over 65. Prenotazione allo 059.2032660, info@visitmodena.it.