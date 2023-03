"Città capitale del ciclismo, evento volano turistico"

Carpi sarà ancora una volta ‘capitale’ del ciclismo, confermando lo stretto legame della nostra città con lo sport delle due ruote. Sabato, infatti, piazza Martiri sarà sede di partenza, arrivo e premiazione finale della tappa conclusiva della 38esima Settimana Internazionale ‘Coppi e Bartali’, la corsa dedicata alla memoria dei due grandi campioni del ciclismo. "Si tratta di una proposta sportiva di grandissimo livello per Carpi, che ha una ‘liasion’ con il ciclismo – afferma il sindaco Alberto Bellelli –. Piazza Martiri ha ospitato l’anno scorso il Giro donne e l’arrivo del Giro dell’Emilia, ma in città abbiamo avuto nel 2022 anche un passaggio del Giro d’Italia maschile. Il rapporto col ciclismo sta insomma diventando una bella tradizione, così come quello con il GS Emilia di Adriano Amici organizzatore di una corsa che sarà trasmessa su RaiSport e darà quindi grande visibilità alla città. Il fatto che si tratti di una tappa a cronometro individuale (la prima a Carpi) su un percorso di 18,7 chilometri è per noi una sfida – prosegue il primo cittadino –. Porterà tanta gente in piazza così come lungo il percorso, e in piazza ci saranno anche eventi collaterali che evidenziano il legame tra la città e il ciclismo. Voglio ringraziare le tante persone che stanno lavorando all’evento: Polizia locale, forze dell’ordine dipendenti pubblici ma anche tantissimi volontari". Ci saranno infatti oltre 180 fra agenti della Polizia locale e volontari a vigilare sabato sulla sicurezza della gara ciclistica. "Questi periodici appuntamenti sportivi di valenza internazionale – ha sottolineato Bellelli – hanno ricadute sul turismo e sul commercio locale. Il ‘Gruppo Sportivo Emilia’ ha scelto la nostra città per una tappa complicata come una cronometro perché si fidano delle nostre capacità organizzative"; capacità per le quali, ha aggiunto l’assessore allo Sport Andrea Artioli, "in precedenti occasioni abbiamo ricevuto ringraziamenti e attestati di stima, insieme all’apprezzamento per il numero di spettatori di volta in volta venuti a queste occasioni di festa e di sport". L’assessore alla Sicurezza Mariella Lugli ha ringraziato una a una le associazioni di volontariato impegnate sabato, mentre il comandante della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, Davide Golfieri, e la responsabile della sede di Carpi della stessa, Daniela Tangerini, hanno illustrato le modifiche alla viabilità cittadina necessarie per lo svolgimento della gara. Lo ‘scivolo’ di partenza sarà all’inizio di corso Cabassi (lato Duomo): il primo dei circa 150 corridori iscritti partirà alle 12.30, l’ultimo alle 15.30 circa. Un minuto l’intervallo di tempo tra un corridore e l’altro.

L’arrivo è previsto davanti al Duomo, mentre la premiazione sarà sul palco allestito al centro della piazza.

Nei giorni scorsi Confesercenti ha sollevato polemiche sul tema: "Quando si ospita una corsa come questa non si sceglie il giorno perchè si tratta di un evento collegato ad altri precedenti – ha replicato il sindaco –. Inoltre arriveranno appassionati che saranno in piazza proprio perché è un giorno festivo: lo sport è anche qualifica e visibilità per il nostro centro storico, lo stesso vale per i grandi eventi culturali. Come possiamo proporre il nostro territorio il lunedì mattina?".

Maria Silvia Cabri