Città ’green’: ecco la vera priorità

Davide Miserendino

In fondo, la nostra Modena la conosciamo. Una città dove si vive bene, ci si sente a casa e si fa ancora affidamento sulla ricchezza costruita negli anni. Oggi tutto questo rimane vero, ma il mondo si è messo a girare così velocemente che certi paradigmi rischiano di andare in crisi. Partiamo dalla prima affermazione, un classico: ’qui si vive bene’. Vero in parte, perché siamo nella conca più inquinata d’Italia, una delle più inquinate d’Europa. Un po’ ci si è messa la geografia, il resto l’abbiamo fatto noi, fatto sta che il numero degli sforamenti dei limiti di polveri sottili è il vero termometro della nostra crisi, che è prima di tutto ambientale.