"Città in crescita e attrattiva Dal Pnrr 38 milioni di euro"

La fotografia della Carpi di oggi e di quella che verrà. Questo il fulcro dell’incontro che si è svolto ieri mattina in Municipio, alla presenza di tutti gli assessori con la stampa. Appuntamento tradizionale di fine anno che ha il sapore del bilancio e, soprattutto, delle prospettive per il 2023 e oltre. Il sindaco Alberto Bellelli ha inaugurato il suo discorso rimarcando più volte il concetto di una Carpi che è passata da ‘paesone’ a ‘città’. Con tutto quello che ciò comporta in termini di progetti, prospettive, ambizioni, ma anche bisogni e criticità. "Un anno complicato che ha registrato una risposta straordinaria da parte della comunità", ha esordito il primo cittadino. Quella che è stata presentata è una città di quasi 73mila abitanti "che registra una costante crescita numerica e svolge una funzione catalizzatrice grazie all’attrattività del territorio, a partire dagli stessi istituti superiori carpigiani per poi andare oltre". All’insegna del motto, molto caro a Bellelli, ‘Nessuno va lasciato indietro’, questa amministrazione ha saputo ‘portare a casa’ 38 milioni di euro di finanziamento del Pnrr, che esigono progetti precisi e scadenze puntuali (gare d’assegnazione dei lavori, massimo entro giugno 2023. Fine dei lavori, massimo entro giugno 2026), al fine di "disegnare un nuovo concetto di centro e di periferia". Una Carpi "protagonista", come l’ha definita il sindaco, che vuole essere "il centro di un territorio che lavora e cresce e non teme le sfide". Già, le sfide, quelle rientranti nei 38 milioni di euro del Pnrr così come quelle finanziate in modo autonomo. Nell’elenco delle grandi sfide si parte dal quadrante Est, dell’"eccellenza", con il Polo universitario (corso di laurea magistrale di tipo ingegneristico) che sorgerà nell’ambito dell’Oltreferrovia e di cui, a fine aprile scorso, è stata posata la prima pietra nel cantiere di via Corbolani. Un investimento importante per la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi: 18,5 milioni di euro, dei quali, 6 milioni destinati all’Università, per sostenere in un orizzonte temporale di dodici anni l’attività didattica e di ricerca, e 12,5 milioni per realizzare il Polo universitario.

Nell’opposto quadrante della città, ad Ovest, dove spiccano "concretezza ed economia", ha affermato il sindaco, sorgerà la Bretella, "il progetto più imponente sotto l’aspetto economico della nostra città": 13 milioni di euro, di cui 7 dalla Cassa Depositi e Prestiti e 6 milioni dalle casse del Comune. La Bretella è destinata a collegare la zona industriale degli ‘autotrasportatori’ di Fossoli con quella di Carpi di via dell’Industria, a partire dalla rotonda di via Guastalla. E su questa sorgerà il nuovo ospedale "rispetto al quale la Regione ha confermato il proprio impegno". Tra le prossime inaugurazioni, il sindaco ha citato il parco della Cappuccina. Poi il Biscione di via Unione Sovietica e la Corte di Fossoli (17,8 milioni di euro, dei quali 14,8 dal Pnrr), che "saranno non solo opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia, ma anche di recupero sociale"; e ancora gli investimenti sul Torrione e Castello. Focus infine su corso Roma: "Prima c’erano solo auto in transito e parcheggiate, mentre adesso è bastato aprire sia pure provvisoriamente il cantiere per vederci gente che lo vive come una piazza. Ed è nostra intenzione riprendere al più presto i lavori". In merito alla Ztl, il sindaco ha affermato che "si andrà avanti riportando la proposta alle dimensioni reali e incontrando tutte le parti più direttamente interessate, dalle associazioni di categoria ai firmatari della petizione".

Maria Silvia Cabri