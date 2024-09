Città in lutto per la morte di Franca Roncadi: "Solare e rispettosa, impossibile dimenticarla"

E’ morta Franca Roncadi. Figura molto nota in città per essere la moglie di Alberto Mantovani, già presidente Confindustria Modena e regionale, oltre che della Camera di Commercio, nonché fondatore della storica azienda Mantovanibenne, di cui lei era socia. Originaria di Cavezzo, è spirata nella sua casa all’età di 82 anni, 61 dei quali trascorsi accanto al marito, formando un sodalizio esemplare sia nella vita che nel lavoro. La loro unione ha coinciso con la nascita dell’azienda, 1963, che giusto l’anno scorso ha festeggiato il 60°. "Era persona molto dolce – dice il marito Alberto Mantovani – tanto che chi l’ha conosciuta bene farà fatica a dimenticarla. Era una persona solare che amava il bello e rispettava tutti. I ricordi che mi legano a lei e che mi si affollano nella mente, in questo momento, sono tanti ed è impossibile metterne uno più importante davanti all’altro". I funerali si terranno domani alle 15 presso il Duomo di Mirandola con partenza alle 14.45 da via Righi 21.

Alberto Greco