"Città ostaggio dei contrasti interni del Pd"

"Il vice sindaco Stefania Gasparini paga l’essersi schierata con la Schlein?": questo l’interrogativo che si pone il consigliere comunale della Lega, Giulio Bonzanini.

"Ciò che sta accadendo in queste ore a Palazzo Scacchetti, appare come una surreale rivisitazione dei lunghi coltelli in salsa PD.

Schermaglie tutte interne all’Amministrazione e a un PD locale che il sindaco, impegnato più a sostenere Bonaccini e a individualistiche programmazioni future, fa pagare alla nostra città e alla comunità che dovrebbe amministrare.

E’ di questi giorni la notizia, che arriva prima ancora di una reale conferma, del futuro ingresso di una nuova figura nella squadra di governo della città, con un’apertura ad una forza attualmente estranea alla maggioranza – prosegue Bonzanini –. Fin qua non ci sarebbe niente di male, se non fosse che tale decisione arriva dopo un ‘balbettante quadrimestre’ nel quale proprio alla vicesindaco era stato chiesto di ereditare deleghe importanti, da aggiungersi a quelle già complesse di appartenenza.

E’ quanto meno singolare che questa repentina ed ipotizzata revoca delle deleghe arrivi dopo che Stefania Gasparini ha dichiarato pubblicamente il proprio sostegno per la candidata alla segreteria nazionale PD di Elly Schlein".

"Carpi – attacca Bonzanini – merita di più e non può rimanere ostaggio dei contrasti interni di un PD, evidentemente più preoccupato del proprio partito che della gestione della città.

La Gasparini, che come Lega abbiamo varie volte criticato nel proprio operato sulla ZTL e il centro storico, appare curioso come venga attaccata più sul piano personale che politico, con un ‘fuoco amico’ a poco più di un anno dalle future elezioni amministrative".

