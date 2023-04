"Città piena di spazzatura, il servizio è inadeguato"

di Sofia Silingardi

"Rifiuti, è emergenza. L’assessore Filippi si dimetta". Così Fratelli d’Italia che per l’ennesima volta parla di "disfunzioni del sistema porta a porta" e di "mancanze dell’amministrazione e di Hera". "Da mesi – ha dichiarato Elisa Rossini, capogruppo Fd’I in consiglio comunale – solleviamo il tema dei disagi derivanti dalla nuova modalità di raccolta differenziata. C’è un atteggiamento di chiusura al confronto e alla ricerca di soluzioni. Una nostra mozione riguardo l’istituzione di isole di prossimità che facilitassero un passaggio graduale è stata bocciata dalla maggioranza. Vogliamo sapere cosa intende fare la giunta di fronte agli evidenti disservizi che si risolvono in veri e propri inadempimenti. Come giudica l’amministrazione, di fronte a palesi carenze del servizio, la dichiarata intransigenza del gestore con riferimento all’applicazione delle sanzioni per gli abbandoni dei rifiuti?".

"La situazione – ha aggiunto Luca Negrini, presidente cittadino Fd’I – continua a essere di una gravità inenarrabile. Ci sono ritiri tardivi in tutta la città. Le strade del centro, che dovrebbero essere il biglietto da visita, sono invase dai rifiuti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Continuiamo a registrare segnalazioni che riguardano gli androni dei palazzi che, a ogni mancato passaggio, continuano ad accumulare rifiuti. Ci è stato riferito che in alcuni casi non è nemmeno stata consegnata la tessera smeraldo. Situazioni più volte denunciate per cui ancora non registriamo riscontro. Un atteggiamento silente improntato al solo interesse dell’amministrazione di salvaguardare il rapporto con Hera".

Per questo, "dopo aver chiesto più volte spiegazioni che non sono mai arrivate (se non quelle, quasi folcloristiche, del concorso a premio di Hera), è giunto il tempo di assumersi le responsabilità di una scelta politica drammaticamente fallimentare. Fratelli d’Italia chiede che l’assessore Filippi si dimetta, il suo lavoro è insufficiente e crea danni alla città". "Le gravi colpe – ha proseguito Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale FdI – che noi addebitiamo all’assessore Filippi e a Hera trovano rappresentazione in quello che sta vivendo Modena in questo momento. Bar e ristoranti ci raccontano di gravi disfunzioni contrattuali da parte di Hera: sono settimane che riscontriamo ritiri tardivi di pattume, compreso l’organico. Senza dimenticare il ritiro dei pannolini, abbandonati in Canalgrande da giorni. In più, il quartiere 2, unico quartiere in cui la raccolta non è ancora iniziata, è sommerso dai rifiuti".