"Città speciale vocata all’accoglienza"

In città, anche il tessuto privato ha risposto con generosità a Refettorio Modena: oltre 20 organizzazioni, tra aziende, fondazioni e realtà locali hanno offerto sostegno economico e donazioni di prodotti. Molti chef del territorio hanno condiviso la missione del Refettorio, contribuendo con creatività alla trasformazione degli ingredienti recuperati.

Alla fine del 2024 sono state organizzate le prime "cene a quattro mani", incontri speciali in cui cuochi professionisti hanno collaborato con lo chef del Refettorio, Fabio Ingrao, dando vita a serate che uniscono ospitalità, attenzione allo spreco alimentare e creatività in cucina. Dai ristoranti dell’area modenese sono arrivati Gioele Merli, Cecilia Montano, Emilio Barbieri, Fabio Vandelli ed Elisa Torreggiani, mentre la chef birmana Lady GooGoo ha portato a Modena la sua esperienza dopo aver cucinato in diversi Refettori di Food for Soul all’estero, contribuendo con una contaminazione culturale e gastronomica preziosa.

"Trent’anni fa – le parole di Lara Gilmore (foto a destra), presidente di Food for Soul – Modena mi ha accolta anche se venivo da lontano, dall’America. Oggi, trent’anni dopo, vedo una città che ha ancora voglia di accogliere persone, culture, capacità e risorse diverse. Questo mi conferma ogni giorno che Modena è davvero un luogo speciale".