"Città sporca e trascurata". Menani pensa alle vie legali

"Una città così sporca e trascurata non è assolutamente più accettabile". Una situazione di degrado generalizzata che – viene sottolineato – non sarebbe limitata alla raccolta rifiuti porta a porta. Si alza, a Sassuolo, il livello dello scontro tra il sindaco Gian Francesco Menani ed Hera, con il primo cittadino che avverte la multiutility. "Se non avverrà una radicale inversione di tendenza faremo tutto ciò che è in nostro potere per far sì che i responsabili paghino per le loro inadempienze sia in sede civile che penale", scrive Menani, che dice di avere convocato l’ennesimo incontro per fare il punto.

Non è la prima volta che il sindaco sottolinea le "inefficienze", palesatesi soprattutto con l’avvio del porta a porta, ma l’impressione è che questa volta la tensione sia particolarmente alta, complice anche l’insoddisfazione della cittadinanza, calcolata da un recente sondaggio di Federconsumatori oltre il 70%. "La raccolta è disordinata con gli operatori che dimenticano intere vie, lasciando i sacchetti abbandonati per giorni" sottolinea Menani pur notando recentemente un leggero miglioramento "al netto dell’ultimo fine settimana quando ci sono stati disservizi causati da scioperi e problemi agli impianti".

Ma il problema, per Menani, è molto più esteso e articolato: "Mi riferisco alla pulizia generale della città. Ogni giorno arrivano decine di segnalazioni relative anche allo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini, la pulizia delle aiuole e delle aree verdi". La goccia che ha fatto traboccare il vaso, invece, i servizi successivi all’ultima fiera, "con intere strade dimenticate, come via Menotti: da tempo sollecitiamo Hera su questa questione, ma ancora i risultati non arrivano e siamo stanchi di segnalare un problema reale e degradante per la nostra città".

Immediate le reazioni, tra cui quella di Francesco Macchioni, consigliere comunale dell’omonima lista civica che contro il porta a porta raccolse migliaia di firme e torna alla carica,senza tuttavia risparmiare critiche al primo cittadino. "Leggo con piacere che ora il sindaco si è accorto del disservizio di Hera: quando lo dicevamo noi sembrava fosse colpa dei cittadini.

Mi piacerebbe sapere – chiude Macchioni – quale è stata la causa dell’inversione di pensiero del sindaco. Non vorrei che sia perché stiamo andando verso le elezioni". A polemica si aggiunge polemica, insomma, in attesa dell’ennesimo round tra Hera e Amministrazione comunale. Stefano Fogliani