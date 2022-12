Città verde: la madre di tutte le sfide

E quindi? Che fare? Modena, sempre di più, deve ambire ad essere un laboratorio ’verde’. Deve osare, investire più risorse nel trasporto pubblico e cercare con tutte le sue forze di ridurre il numero di veicoli in circolo. Sì, non basterà a risolvere questo problema, ma è sulla mentalità delle persone che si deve lavorare. Il tema va strettamente a braccetto con la rigenerazione della città. Perché una Modena più ’densa’ a livello abitativo, è una Modena dove è più semplice muoversi usando i mezzi pubblici o la bicicletta (e noi potremmo essere La Città Della Bicicletta, se volessimo). Se invece chi cerca casa viene spinto ai margini della città, sarà sempre più difficile gestire i flussi dalla periferia. Altro tema ’compatibile’, la città universitaria. Gli studenti, a Modena, ci sono. Le case per gli studenti no. Alcune residenze (Sant’Eufemia o l’ex fonderia Corni) stanno prendendo forma, ma non si può più aspettare. Cavalchiamo l’onda di Unimore. Sappiamo che la città invecchia, cosa c’è di meglio di un’iniezione di giovani? Che, tra l’altro, spesso rimangono qui attratti dalle imprese che continuano a macinare lavoro. Le sfide non sono finite, e qui proviamo a metterle in fila. Resta, arrivati al giro di boa, la bella sensazione che ci prende quando guardiamo la Ghirlandina. E che ci fa dire: ’qui siamo a casa’.

Davide Miserendino