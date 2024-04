Cittadella a 2 punti dalla D

Il traguardo è lì a un passo. Anzi due, come i punti che mancano alla Cittadella Vis Modena per conquistare il primo storico salto in Serie D, campionato a cui che nessuna squadra di Modena città ha mai partecipato, a parte la ripartenza dei canarini nel 2018 dopo il fallimento. Il 3-1 in rimonta di Colorno è valso un nuovo scatto, da +6 a +8 sul Terre di Castelli, e ora a 3 gare dalla fine i ragazzi di Francesco Salmi possono iniziare il conto alla rovescia: domenica a San Damaso un successo con l’Agazzanese vorrà dire matematica promozione, ma potrebbe bastare anche un pari abbinato a una mancata vittoria del Terre a Salsomaggiore.

"I conti li lasciamo fare a voi – sorride il ds Bob Fantazzi – noi siamo concentrati solo sull’Agazzanese. Vogliamo provare a chiudere prima possibile la pratica per evitare poi di giocarci tutto all’ultima giornata nello scontro diretto di Castelvetro col Terre. Finché non c’è la matematica è obbligatorio rimanere sul pezzo, perché fino ad ora abbiamo fatto bene ma non abbiamo ancora fatto nulla". Per capire lo spessore del percorso della Cittadella basta vedere che le tre inseguitrici Terre, Correggese e Nibbiano viaggiano tutte appena sopra o a ridosso dei 2 punti di media a gara ma sono staccate rispettivamente di 8, 14 e 17 punti dalla capolista che nel girone di ritorno ha mantenuto un ritmo pazzesco, con 13 vittorie nelle 14 gare giocate, le ultime 7 consecutive dopo l’unico ko rimediato a Rolo due mesi fa. "Siamo contenti dei numeri – prosegue Fantazzi – ma bisogna ancora fare l’ultimo sforzo. Anche domenica a Colorno abbiamo fatto molta fatica perché il livello delle avversarie è altissimo. Siamo andati sotto prima del riposo e poi nella ripresa la differenza l’ha fatta il gruppo, abbinato alle qualità dei singoli. Ora bisogna mettere la ciliegina".

A Colorno sono andati a segno tre dei tanti tenori: il pari l’ha firmato di testa Guidone, al centro numero 11 dal suo arrivo a dicembre, il sorpasso è nato da una magia alla Tomba in area di Malivojevic salito a quota 12 e poi il tris è stato forgiato dal piede magico di Martinez, all’ennesima punizione capolavoro che gli ha permesso di arrivare a 19. Un tris in doppia cifra che diventa poker con i 10 gol anche di Ridolfi. E ora manca l’ultimo sforzo, 2 punti per timbrare una Serie D che al 99% dovrà essere giocata lontano da Modena: San Damaso, Carpi, Castelfranco sono tre possibili opzioni fra quelle che potrebbero ospitare la Cittadella l’anno prossimo.

Davide Setti