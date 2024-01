Cittadella, altro allungo. E’ la quarta vittoria di fila

CITTADELLA

2

FIDENTINA

0

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi, Pivetti (34’st Boilini), Arati (45’st Gimmati), Covili, Serra, Caesar Tesa, Vernia (33’st Pezzani), Ridolfi (30’st Bandaogo), Guidone, Martinez (40’st Mondaini). A disp.: Rosa, Veronesi, Bellentani, Falanelli. All. Salmi

FIDENTINA: Mora, Agostinelli, Leporati (32’st Visconti), Petrelli (14’st Casarini), Spagnoli, Varani, Lorenzani (7’st Del Grosso), Compiani, Pasaro, Mastaj (25’st El Hani), Ferrara (14’st Del Grosso). A disp.: Marconi, Rieti, Casarini,Ferri, Quenda. All. Montanini

Arbitro: Milandri di Cesena

Reti: 30’ Caesar Tesa, 35’st Martinez

Note: ammoniti Petrelli, Caesar Tesa, Leporati, Spagnoli

Altro giro e altro allungo in vetta per la Cittadella, che pur priva dell’infortunato Malivojevic (e con Falanelli in panchina per 90’) batte la Fidentina, infila la quarta vittoria di fila e porta a 7 i punti di margine sul Terre di Castelli, mettendo le basi per la prima vera fuga della stagione. La Fidentina sfiora il gol in avvuo con un tiro dalla distanza di Mastaj, che però trova Narduzzo pronto. Al 20’ Guidone tenta la conclusione da fuori area, ma il suo destro è di poco fuori. Un’altra disattenzione della difesa ospite permette al Cittadella un contropiede interessante, che però Guidone non sfrutta a dovere. Al 26’ Martinez mette in area un pallone al bacio per Guidone, ma Mora è attento e riesce ad anticipare tutti. Scocca la mezz’ora e la Cittadella passa in vantaggio: su un calcio d’angolo Caesar Tesa di testa sovrasta tutti e piega le mani a Mora. Al 34’ Lorenzani prova dal limite dell’area, ma Narduzzo è sempre attento e para a terra. Poco dopo ancora Narduzzo è pronto a respingere un tiro dalla distanza di Ferrara. Prima del riposo un contropiede vede lo scambio perfetto fra Ridolfi e Guidone, con quest’ultimo che lancia Martinez solo in area con il suo piede migliore, ma la conclusione è da dimenticare. In avvio di ripresa Vernia mette una palla d’oro per la testa di Guidone, ma la conclusione esce di un soffio. Subito dopo Pasaro si trova solo davanti a Narduzzo, che però è bravo a negare il pari ai ducali. Al 27’ ci prova dalla distanza Martinez, ma il suo rasoterra è preda di Mora. Al 35’ ecco il 2-0 con Martinez che dal dischetto del rigore sfrutta una generale dormita della retroguardia ospite e infila un rasoterra preciso. Per mister Francesco Salmi "è stata una vittoria durissima contro una Fidentina che renderà la vita difficile a tutti, ma noi abbiamo fatto un’ottima gara e ci siamo adattati bene all’avversario. Ora pensiamo alla super sfida di domenica a Nibbiano, che penso che sia la squadra più forte dal punto di vista della struttura".