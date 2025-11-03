Cittadella cala il tris. Il Crema si scioglie

CITTADELLA

2

CREMA

1

CITTADELLA: Anino; Fort, Boccaccini, Sabotic; Barozzini (23’st Manzotti), Mandelli, Dodaro, Sardella; Caprioni, Sala (30’st Marchetti), Morello (26’st Formato). A disp. Celenza, Teresi, Carrozza, Camara, Stopelli, Calanca. All. Gori

CREMA: Ferrara, Arpini, Azzali, Serioli (14’st De Martino), Maccherini, Camilleri, Gramignoli (40’st Varisco), Latini, Fenotti, Mozzanica (40’st Diop), Russo (26’st Tomella). A disp. Maianti, Vailati, Niculae, Neci, Bettinelli. All. Piccolo

Arbitro: Targhietta di Castelfranco V.

Reti: 45’ Morello, 18’st Barozzini, 42’st Fenotti

Note: ammoniti Barozzini, Camilleri, Maccherini

Terza vittoria di fila, sorpasso sul Crema con irruzione nei playoff e vetta a -2. Una domenica d’oro per la Cittadella che continua a viaggiare senza mezze misure con 6 vittorie e 4 ko in 10 gare. Contro i lombardi la squadra di Gori gioca un’ora abbondante di grande calcio, con trame e possesso palla da manuale, va sul 2-0 ma poi soffre un po’ negli ultimi 5’ quando il Crema accorcia. Il virus che ha colpito Formato, Carretti e Manzotti costringe Gori a qualche scelta forzata. Il primo affondo al 6’ quando Caprioni prova la conclusione deviata in corner, sugli sviluppi Mandelli prova dalla distanza senza fortuna. Dopo un tentativo da destra di Gramignoli che non trova la porta (15’), ci prova Dodaro dalla distanza ma Ferrara para a terra. Al 35’ una bella triangolazione libera Sardella che manda fuori. Proprio al 44’ ci pensa però Morello (quasi un derby per l’ex Pergo) che raccoglie da un fallo laterale sulla destra e con un tiro deviato firma l’1-0. Al 63’ il raddoppio: dalla sinistra Sabotic per Barozzini, che con un siluro toglie le ragnatele sotto l’incrocio per la prima rete fra i grandi. La gara è in controllo e la squadra di Gori sfiora due volte anche il tris, poi all’87’ Fenotti sugli sviluppi di una punizione e con la palla che passa fra una selva di gambe trafigge Anino accorciando le distanze. Il finale diventa un assalto poco lucido del Crema che non crea problemi e la Cittadella festeggia la terza vittoria di fila e il -2 dalla vetta.