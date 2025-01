Cittadella cerca la svolta

Resettare Piacenza e tornare a fare punti dopo 2 ko per tenere lontana quella zona playout ora distante solo 2 punti. E’ il diktat di mister Mattia Gori, che oggi alle 14,30 a San Damaso dovrà seguire dalla tribuna per squalifica la sfida della sua Cittadella con la Pistoiese quarta della classe. "E’ stata una settimana particolare – ha spiegato il tecnico - ma coi ragazzi ci siamo ripromessi di pensare solo alla Pistoiese. A Piacenza abbiamo subito un furto a mano armata, una roba che in 15 anni di calcio non ho mai visto ma la società è stata molto brava a trasmetterci grande serenità". Oggi sono out gli squalificati Boccaccini e Serra, gli infortunati Aldrovandi e Fontana, da valutare Sabotic e Guidone, pronto il debutto di Fort. Nei toscani fuori Accardi e Bertolo. La 2^ di ritorno (14,30): Lentigione-Prato, Progresso-Tuttocuoio, Fiorenzuola-Sasso M., Ravenna-Sammaurese, Corticella-Piacenza, Tau-Imolese, Forlì-Riccione, Cittadella-Pistoiese, Zenith-San Marino. Clas. Forlì 42, Ravenna 41, tau 39, Pistoiese 34, Lentigione 33, Imolese 30, Tuttocuoio 28, Prato 22, Cittadella, Piacenza e Sasso M. 21, Progresso e Zenith 19, Riccione e Corticella 18, San Marino 15, Sammaurese e Fiorenzuola 12. CITTADELLA (4-3-1-2): Piga; Carretti, Mora, Fort, Sardella; Marchetti, Mandelli, Osuji; Bertani; Formato, Sala. All. Gori. PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Mazzei; Stickler, Greselin, Maldonado, Basanisi, Maloku; Sparacello, Pinzauti. All. Villa. Arbitro: Moro di Novi Ligure.

Eccellenza. Nella 3^ di ritorno (14,30) il Terre di Castelli (un punto in 3 gare) gioca lo scontro in casa della Fidentina terza a +2: Domizzi non ha Gozzi e Mondaini, squalificato Giordano. Dopo 2 successi il Formigine (fuori Carrera e Marverti, in dubbio Operato) riceve il Salso. Per il Castelfranco fermo a zero (out El Hatimi e Valcavi) c’è il Nibbiano.

Anticipi. In Prima "D" settima vittoria di fila per la capolista Medolla (ora a +12) che vince 3-0 il derby sul campo della Quarantolese grazie ad Adusa, Bugneac e Leozappa, in Prima "E" il Ravarino sbanca Persiceto 1-0 grazie a Cotti.

Mercato. La Vis San Prospero (Prima "D") completa la rivoluzione con gli ultimi due innesti della punta 2003 Samuele Di Clemente ex Reggiolo e del centrocampista ’90 Giuseppe Carelli da Rubiera dopo Malagutti (c, San Felice), Federico (c, Solarese) e Ansaloni (a, Rivara), hanno salutato Forgione (Solarese), Lambruschini e Crema (Mandrio), Ascari e Bedogni (V. Libertas) e Gelatti (Cavezzo).

Davide Setti