Cittadella chiude la stagione con un pareggio contro Tuttocuoio in Serie D

CITTADELLA1TUTTOCUOIO1

CITTADELLA (3-4-1-2): De Fazio; Sabotic, Mora, Boccaccini; Osuji (40’st Diletto), Mandelli (1’st Serra), Teresi, Sardella (18’st Andreotti); Sala (15’st Martey) Formato, Guidone. A disp. Rosa, Berziga, Aldrovandi, Fort, Bertani. All. Gori

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani; Moretti (38’st Veron), Bardini, Severi (23’st Fiscella); Casari (45’st Haka), Sansaro (20’st Russo), Fino, Di Natale (29’st Benericetti), Lorenzini; Massaro, Centonze. A disp. Boiga, Del Rosso, Sinagra. All. Fircano

Arbitro: Gambacurta di Enna

Reti: 19’ Formato, 4’st (rig.) Fino

Note: ammoniti Fino, Mandelli, Severi, Gori, Mora, Andreotti, Sabotic

Si chiude con un 1-1 col Tuttocuoio la stagione della Cittadella, in una sfida fra squadre senza più obiettivi. Non arriva dunque la quinta vittoria stagionale sul campo amico di San Damaso, dove i biancazzurri hanno raccolto solo 4 successi in 16 partite, rallentando l’ottima marcia esterna, ma arriva comunque un buon 7° posto con salvezza anticipata alla prima storica stagione di Serie D. Mister Gori sceglie le tre punte come a Sasso Marconi con sala dietro e Guidone e Formato e abbassa Mora nei tre dietro. Al primo affondo al 19’ passa subito la squadra biancazzurra: Teresi serve Guidone al limite dell’area sulla sinistra: il suo rasoterra attraversa tutta l’area piccola e Formato (nella foto Mauro Terzi), in scivolata, insacca da pochi passi la 13esima rete stagionale (11 in campionato). Prima del riposo Di Natale sfiora la traversa di testa, poi è Centonze a impegnare De Fazio. In avvio di ripresa l’immediato 1-1 con il rigore di Fino. La gara è bella, Di Natale ci prova da dentro l’area di rigore ma un attentissimo De Fazio respinge alla grande. La partita vive di fiammate, tutte due le squadre ci tengono a chiudere in bellezza questa stagione ma l’1-1 non cambia più. Soddisfatto della prova dei suoi a fine gara mister Mattia Gori. "E’ stata una gara vera – spiega – senza stravolgimenti di formazione, ma anche un po’ strana perché ci sono state occasioni e tanti ribaltamenti. A me è servita per fare alcune ultime valutazioni, faccio i complimenti ai ragazzi per il girone di ritorno in cui abbiamo avuto una media punti di spessore, siamo usciti da una situazione pericolosa di classifica e non era scontato. Mora in difesa? Ci aveva già giocato, volevo più palleggio dal basso. Sono dispiaciuto per Bertani che ha avuto un virus e per chi non ha recuperato. Il mio futuro? Il club sta facendo alcune valutazioni societarie, quando avrà finito ci sarà tempo per vedere se i nostri programmi possono collimare ancora".