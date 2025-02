Cittadella contro il Corticella vale doppio

In attesa degli esiti del caso Zenith, la Cittadella non può sbagliare sul campo. Dopo 2 ko i ragazzi di Gori (nella foto) sono chiamati alla gara della svolta a San Damaso (14,30) col Corticella che insegue a -2 sull’ultimo gradino playout. "Ci attende una sfida impegnativa – ha spiegato il tecnico - uno scontro diretto. Loro sono una squadra di grande gamba e sarà fondamentale vincere i duelli. Dovremo avere la giusta cattiveria". Il tecnico deve rinunciare ai soliti Fontana, Serra, Aldrovandi e Tesa, torna Martey. In mediana Manzotti a destra in pole al posto di Teresi, a sinistra Martey per Sardella, in mezzo Bertani e Mora si giocano due maglie con Marchetti e Osuji.

L’8^ di ritorno: Lentigione-Forlì, Progresso-Zenith, Sasso M.-Piacenza, Sammaurese-Pistoiese, Fiorenzuola-Tau, Ravenna-Riccione, Tuttocuoio-Imolese, Prato-San Marino, Cittadella-Corticella.

Classifica: Forlì 57, Ravenna 55, Tau 49, Pistoiese 45, Lentigione 42, Imolese 35, Tuttocuoio 34, Prato 32, Progresso 30, Cittadella e Sasso M. 28, Piacenza, Zenith e Corticella 26, San Marino 23, Riccione 22, Sammaurese 19, Fiorenzuola 16.

Cittadella (3-4-1-2): De Fazio; Boccaccini, Sabotic, Fort; Manzotti, Mora, Mandelli, Martey; Bertani; Formato, Guidone. All. Gori

Corticella (4-3-3): Mezzadri; Alboni, Chamangui, Ribello, Ercolani; Bovo, Lo Giudice, Bezziccheri; Gessaroli, Rizzi, Embalò. All. Nesi.

Arbitro: Pandini di Bolzano

Eccellenza. Dopo l’anticipo di ieri, oggi (14,30) tocca al Formigine nella 9^ di ritorno: i verdeblù sono usciti dalla zona playout con 6 successi nelle ultime 8 gare e ricevono lo Zola quinto: Cattani senza Macchioni, Carrera e Marverti, nei bolognesi out Rossi, Negri e Mannarino.

Anticipi. In Prima "D" San Damaso-Cavezzo 1-2 (El Madi, Ucci, Pellacani), in Seconda "F" Real Maranello-Saliceta 2-0, in Seconda "G" Sermide-Virtus Cibeno 0-1 e Solarese-XII Morelli 1-1, in Terza "A" Prignanese-Academy 1-2, in Terza "B" Novese-Monari Nasi 2-0.

d.s.