Cittadella della giustizia, autorizzato l’acquisto dell’area ex Manifattura

Continua l’iter per trasformare l’area dell’ex Manifattura Tabacchi nella cittadella degli uffici giudiziari della città. Il sottosegretario per la giustizia Andrea Delmastro ha fatto sapere che il ministero ha giù autorizzato l’acquisto degli immobili industriali dismessi, previsto per il 2024. E inoltre di aver appreso, in seguito ad una richiesta informale inviata lo scorso 27 ottobre all’Agenzia del demanio dell’Emilia-Romagna, che questa ha giù effettuato un sopralluogo congiunto con la società proprietaria dell’immobile (controllata da Cassa Depositi e Prestiti) per verificare la congruità del prezzo di vendita proposto al ministero. L’offerta è di 7,8 milioni per un’area di 18.500 metri quadrati di cui 3.000 edificabili. Abbastanza spazio, quindi, per realizzare una cittadella collocando nella medesima sede tutti gli uffici giudiziari di Modena che attualmente hanno una dislocazione fortemente frammentata sul territorio cittadino. Occupando infatti 2 immobili di proprietà comunale e 4 in affitto, per un costo di circa 230.000 euro all’anno. " Si tratta di un’opera strategica necessaria per il territorio – dice la deputata di Fratelli d’Italia Daniela Dondi – La realizzazione del progetto è finalizzata ad ottimizzare la macchina della giustizia e a fornire delle strutture più efficienti in quanto, gli attuali edifici giudiziari della città, presentano delle importanti criticità strutturali". "In campagna elettorale abbiamo preso un impegno serio davanti ai modenesi –aggiunge Ferdinanzo Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – Da troppi anni ormai abbiamo assistito a continui proclami da parte dei sindaci. Ora il Governo ha dimostrato la vicinanza alla nostra città".