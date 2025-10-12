Cittadella di scena a Sesto. E’ già un esame da non fallire

E’ già un primo snodo cruciale quello di Sesto San Giovanni per la Cittadella (ore 15 diretta sul canale Youtube dei milanesi) sul campo di una Pro Sesto, che ha conquistato 2 soli punti nelle ultime 3 giornate. I biancazzurri di Gori, dopo l’ottimo avvio, sono reduci da due sconfitte e per restare agganciati al treno playoff non possono perdere altro terreno. "La squadra ha svolto una buona settimana di lavoro – spiega mister Mattia Gori - giocheremo in uno stadio storico dove si sono disputate partite di Serie C ma anche di categorie superiori. La Pro Sesto è una buonissima squadra che lotterà fino alla fine per il vertice e dotata di un reparto offensivo molto forte. Servirà grande attenzione". Squalificato Sabotic, sono infortunati Maini e Panfilo, in difesa spazio a Fort, sull’esterno Barozzini e Camara per una maglia. Nei milanesi tutti disponibili.

La 7^ giornata (15). Lentigione-Sangiuliano, Correggese-Palazzolo, Progresso-Imolese, Piacenza-Sasso M., Tuttocuoio-Pistoiese, Crema-T. Coriano, Sant’Angelo-Rovato, Trevigliese-Desenzano, Pro Sesto-Cittadella. Clas. Lentigione 15, Crema 13, Pistoiese 12, Pro Sesto 11, Sant’Angelo 10, Piacenza, Cittadella e Sangiuliano 9, Desenzano 8, Rovato, Correggese e Imolese 7, Palazzolo, Sasso M. e Trevigliese 6, Coriano 5, Progresso 4, Tuttocuoio 2.

PRO SESTO (4-4-2): Lovati; Anghileri, Montessori, Mapelli, Valota; Pedone, Maspero, Stefanoni, Abruzzese; Maffioletti, Banfi. All. Angellotti. CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Fort, Boccaccini, Calanca; Carretti, Dodaro, Mandelli, Barozzini; Caprioni, Sala; Formato. All. Gori Arbitro: Cerqua di Trieste

d. s.