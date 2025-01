Cittadella, dimezzata la squalifica di Boccaccini

E’ stata ridotta da due a una sola giornata la squalifica di Matteo Boccaccini. Una prima parziale vittoria per la Cittadella, che ieri ha visto accolta dalla Corte d’Appello Federale la prima parte della propria istanza di secondo grado, quella riguardante l’entità della squalifica al proprio difensore centrale, che dunque salterà la gara di domani con la Pistoiese ma potrà tornare a Imola.

Nell’udienza tenutasi in videoconferenza con procedimento d’urgenza, presenti Boccaccini, il legale Mattia Grassani, il presidente Marco Lei e il team manager Simone Riccò, la terza sezione della Corte presieduta dal presidente Leozappa ha dimezzato lo stop del difensore, mentre resta ancora da definire la richiesta sull’errore tecnico dell’arbitro che porterebbe alla ripetizione, matassa che è passata in mano alla Procura Federale.

Intanto resta l’emergenza per la sfida di domani con la Pistoiese contro cui mancheranno gli squalificati mister Gori (in panchina il vice Bertani), Boccaccini e Serra, gli infortunati Aldrovandi e Fontana, mentre sono da valutare Sabotic e Guidone per cui sarà decisiva la rifinitura. In difesa si torna a quattro (pronto il debutto di Fort) perché sono fuori 3 centrali su 5, in mediana dubbio Osuji-Tesa, a sinistra Sardella in vantaggio su Martey.

Nei toscani fuori solo capitan Bertolo, si va verso la conferma del 3-5-2 che ha battuto il Fiorenzuola con Sparacello e Pinzauti in attacco.

Mercato. La stessa Cittadella ha comunicato la rescissione con il difensore Giambattista Gandolfi (2005) che ha giocato 7 gare fra campionato e Coppa. In Seconda la Fonda Pavullese ha definito tre innesti: i centrocampisti 2001 Andrea Manni dal Pavullo e Alessandro Pepe (2005) dal Lama e il difensore Guido Cavalieri (2004) sempre dal Lama.

Eccellenza. Domani si gioca la 3^ di ritorno e il Terre di Castelli (un punto in 3 gare) scivolato fuori dai playoff gioca lo scontro diretto in casa della Fidentina terza a +2: Domizzi non ha Gozzi e Mondaini, squalificato Giordano. Dopo 2 successi e l’aggancio ai playout il Formigine (fuori Carrera e Marverti, in dubbio Operato che ha la febbre) riceve il Salsomaggiore per il tris. Per il Castelfranco (out El Hatimi e Valcavi) c’è invece la visita del Nibbiano secondo.

OGGI. In campo due anticipi (ore 15). In Prima "D" la capolista Medolla (6 vittorie di fila) gioca sul campo della Quarantolese, in Prima "E" il Ravarino va a San Giovanni col Persiceto.

d. s.