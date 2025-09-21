Cittadella, errori fatali

LENTIGIONE 1 CITTADELLA 0

LENTIGIONE (4-3-3): Cheli; Bita, Capiluppi, Nava (41’ s.t. Masini), Miglietta; Pari (47’ s.t. Iori), Nappo, Penta; Alessandrini (36’ s.t. Nanni), Cellai (14’ s.t. Jassey), Mordini (28’ s.t. Mele). A disp. Alberini, Panigada, Agbekornu, Grieco. All. Pedrelli.

CITTADELLA: Anino; Sabotic (21’st Fort), Boccaccini, Calanca; Carretti (30’st Rovatti), Dodaro, Mandelli (15’st Marchetti), Carrozza (21’st Camara); Orlandi (1’st Barozzini); Caprioni, Formato. A disp.: Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti. All. Gori.

Arbitro: Galligani di Pistoia

Reti: 10’st Pari

Note: espulso mister Pedrelli al 4’st, ammoniti Penta, Pari e Sabotic.

La Cittadella sbaglia (anche un rigore), il Lentigione la punisce. Arriva nel derby del "Levantini" il primo stop della squadra di Gori, che perde la vetta. Gori sceglie Carrozza e Orlandi per Barozzini e Sala, che non è nemmeno in panchina. Al 22’ contatto in area reggiana tra Bita e Formato, rigore su cui Cheli ipnotizza Formato. Al 31’ di Bita con Cellai che due passi gira in porta e respinta di Anino poi ci prova Mordini e altra respinta. Al 35’ rimessa laterale lunga di Alessandrini e colpo di testa di Cellai che Anino disinnesca. Nella ripresa dopo 11’ cross dalla destra di Alessandrini con Pari che in area anticipa Mandelli e di testa insacca. Subito dopo Carrozza da ottima posizione trova Cheli pronto, poi ci prova anche Formato ma il suo tiro viene ribattuto.

Al 21’ Formato per Dodaro che dal limite sfiora il pari. Al 27’ Alessandrini da centro area libero gira altissimo un traversone di Mordini. A fine gara mister Mattia Gori è deluso. "Non ho una chiara prospettiva della gara - spiega - la vorrei rivedere prima di dire alcune cose, sicuramente abbiamo sbagliato tecnicamente di più del solito. Forse non ci siamo adattati al campo, i loro esterni sono stati bravi a raddoppiarci, le nostre chance le abbiamo avute sia sullo 0-0 che anche dopo. Poi loro si sono messi a cinque ed è diventata difficile. Non ne facciamo un dramma".

La 3^ giornata: Correggese-Rovato 1-1, Lentigione-Cittadella 1-0, Palazzolo-Sangiuliano 1-1, Progresso-T. Coriano 1-1, Piacenza-Imolese 0-0, Pistoiese-Sasso Marconi 3-0, Tuttocuoio-Desenzano 0-3, Sant’Angelo-Crema (ieri sera), oggi Trevigliese-Pro Sesto. Classifica: Pistoiese e Sangiuliano 7, Cittadella, Pro Sesto * e Lentigione 6, Desenzano, Rovato, Correggese e Piacenza 4, Crema *, Trevigliese *, Sant’Angelo * e Sasso M. 3, Imolese, T. Coriano e Pro Palazzolo 2, Progresso e Tuttocuoio 1.