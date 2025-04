Cittadella Ferrari a Industria Festival

Arriva a Maranello IF - Industria Festival Architettura: domani, nell’ambito del Festival sono in programma due momenti di riflessione e approfondimento.

Al mattino presso il Convention Center del Museo Ferrari, un convegno organizzato in collaborazione con il Comune di Maranello e Ferrari per approfondire le peculiarità di un sistema di stabilimenti produttivi, quello della cosiddetta ‘Cittadella Ferrari’, tra i più avanzati del mondo grazie anche ad edifici che si distinguono per ricerca tecnologica e cifra stilistica propria.