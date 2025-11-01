Cittadella, i residenti : "Ubriachi e violenti usano questa piazza come fosse un hotel"

"Stazionano qua da anni: usano la piazza come hotel a cielo aperto o come wc. Non solo: se bevono, diventano aggressivi e molesti con le donne. Nonostante le numerose segnalazioni, qua non cambia mai nulla". E’ questa la denuncia che parte da un residente di una delle tante zone critiche della città. Siamo infatti in Piazza Cittadella, ‘lato Snoopy’ dove, da tempo – spiega l’uomo – un gruppo di cittadini stranieri, nordafricani e non solo, bivacca e disturba.

"Sono presenti in piazza da oltre 5 anni – spiega Giorgio Gazzani. Stazionano in maniera quasi continuativa sotto i portici della piazza, nei dintorni della chiesa S.Antonio, nei cortili non recintati: bivaccando, urinano,e soprattutto bevendo birra o vino a basso costo, che comprano in un discount della zona a poco prezzo ma ugualmente sufficiente a renderli pericolosi quando si ubriacano". Il residente fa presente come le riunioni con servizi sociali, polizia locale, Caritas, unità di strada e Amministratori non abbiano sortito alcun effetto. "Come se ciò non bastasse – spiega – a grande sorpresa circa un mese fa, all’angolo della piazza ha aperto un negozio etnico che vende birra e alcolici con chiusura alle 22,50! Se questo è il metodo di risolvere i problemi ringrazio il comune che ha concesso l’autorizzazione e il proprietario del locale che evidentemente se ne frega dei problemi di convivenza con queste persone".

"Questi soggetti – continua – si spostano da una parte all’altra della piazza: mi dispiace sapere che sono costretti a vivere all’aperto, sotto i portici o davanti alla chiesa ma qualcosa va fatto. A volte si spostano davanti alla Coop, poi tornano. Dopo aver consumato alcolici, lasciano di tutto a terra: brick di vino, bottiglie di birra e urinano accanto ai bidoni della spazzatura. Il problema, però, è legato soprattutto alla loro pericolosità – insiste Gazzani – quando sono ubriachi diventano violenti, ingestibili e abbiamo assistito a tanti episodi di violenza dovuti all’alcol. Parliamo di violenza fisica ma anche di insulti e commenti pesanti verso le donne che escono o entrano nelle palazzine e – spiega ancora il residente – ricordiamoci che da una parte della piazza c’è l’asilo, dall’altra la scuola. Ben che vada bivaccano per terra : vorremmo poter recintare il cortile".

L’uomo spiega poi come il problema sia iniziato con il Covid: "Usavano inizialmente la panchina vicina alle scuole e lì vivevano. Avevamo quindi contattato l’assessore e la panchina era stata rimossa. A quel punto si erano spostati di pochi metri e, alla fine, non se ne sono mai andati. Venerdì scorso abbiamo assistito pure ad una lite tra due bande di ragazzini che si sono picchiate davanti alla nostra porta: abbiamo chiamato le forze dell’ordine ma qua servono misure concrete. La zona sta diventando invivibile".

E purtroppo non è l’unica zona difficile e piena di problemi. SI molpiplicano infatti le segnalazioni e le proteste un po’ da tutti i quartieri di Modena e i comitati dei cittadini sono molto indaffarati a raccogliere le lamentele e le ingiustizie.