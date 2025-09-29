Cittadella ko a Sant’Angelo. Decidono due eurogol

SANT’ANGELO

2

CITTADELLA

0

SANT’ANGELO (4-1-3-2): Mezzadri; Di Bitonto, Diop, Cottarelli, Confalonieri; Gritti; Guerrini (15’ st Valagussa), Strechie, Grandinetti (1’ st Bernardini); Dalcerri (19’ st Passerini), Mariani (45’ st Romeo). A disp. Cattaneo, Manzoni, Vassallo, Laurora, Spairani. All. Gatti.

CITTADELLA (3-4-2-12): Anino; Boccaccini, Fort, Calanca; Camara (24’ st Barozzini), Dodaro (42’ st Orlandi), Mandelli (27’ st Carrozza), Carretti (34’ st Rovatti); Caprioni, Sala (17’ st Marchetti); Formato. A disp. Celenza, Sardella, Manzotti, Sabotic. All. Gori.

Arbitro: Comito di Messina

Reti: 33’st Bernardini, 38’st Mariani

Note: ammoniti Strechie, Mandelli

Due jolly da fuori area che battono imparabilmente Anino costano alla Cittadella la seconda sconfitta stagionale. A Sant’Angelo i biancazzurri di Gori sfiorano due volte il vantaggio, poi vengono puniti dalle prodezze balistiche di Bernardini e Mariani nel quarto d’ora finale e non riescono più a recuperare, scivolando a -3 dalla vetta occupata ora dal Lentigione. Gori sceglie Fort per Sabotic, conferma Camara e si riaffida a Mandelli in mediana. Per i primi 40’ succede davvero poco, solo lo spunto all’11’ di Mariani sulla destra, con Diop che di testa manda fuori di poco. Nel finale di tempo Formato calcia senza creare problemi a Mezzadri, poi il portiere rossonero è miracoloso (44’) nel fermare in uscita lo stesso Formato lanciato sul filo dell’offside. Nel recupero Caprioni si libera dal limite e conclude con un rasoterra, bloccato ancora da Mezzadri. Meglio la squadra di Gori nel primo tempo e anche a inizio ripresa quando al 4’ Dodaro con un sinistro dal limite sfiora il vantaggio. Al 6’ Dalcerri di testa incorna il cross dalla destra di Di Bitonto ma la palla esce. Al 13’ Formato si libera in area, ma ancora Mezzadri si oppone alla grande deviando in angolo. Il Sant’Angelo. Cresce nella mezz’ora finale. Al 23’ Mariani con un sinistro dal limite trova la deviazione di Bernardini, para centralmente Anino. Poi i due super gol: al 33’ Bernardini dai 25 metri spara sotto l’incrocio, 5’ più tardi destro chirurgico di Mariani che si infila alle spalle di Anino e chiude i conti.