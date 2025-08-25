Cittadella, la Correggese in Coppa

Sarà doppia sfida alla Correggese per il debutto stagionale della Cittadella. I reggiani di Maurizio Domizzi ieri hanno vinto in rimonta 3-1 a Sasso Marconi nel turno preliminare della Coppa di serie D (reti di Arrondini al 41’, Siligardi al 44’ e Ferraresi al 72’ dopo il vantaggio bolognese di Mazia al 29’) e così domenica 31 saranno di scena a San Damaso sul campo della Cittadella per il primo turno di Coppa. Una sfida che si ripeterà – per uno strano scherzo del calendario – anche come prima giornata di campionato, domenica 7 settembre, quando però sarà la squadra di Gori a giocare in trasferta al "Borelli" di Correggio. Intanto i biancazzurri nell’ultimo test amichevole hanno confermato l’ottimo momento passeggiando con un clamoroso 6-1 al "Franchi" di Siena contro i bianconeri toscani, nobile decaduta del calcio italiano che sarà al via (con ambizioni almeno di playoff) nel girone "E" di Serie D. Una gara che ha dato ulteriori indicazioni di formazione in vista della prime uscite ufficiali. Gori era privo di Marchetti che non è stato rischiato per un leggero affaticamento muscolare e di Panfilo, che dopo l’infortunio al ginocchio dovrà effettuare una risonanza, anche se le sensazioni sono meno negative rispetto a qualche settimana fa. Sempre fuori anche Maini, che prosegue nel suo percorso di recupero dopo i due crociati, anche se l’arrivo di Fort fa capire come la Cittadella potrebbe anche fare valutazioni diverse rispetto all’ex carpigiano, visti i tempi di rientro così lunghi.

Gori in Toscana ha schierato un 3-4-2-1 con Barozzini a destra e Carretti a sinistra sulle corsie, che durante la gara è diventato 4-3-3 con l’arretramento dell’ex Modena sulla linea di Sabotic, Boccaccini e Calanca. In mediana il tandem Mandelli-Dodaro, davanti invece il terzetto con Sala e Caprioni alle spalle di Formato, un’idea di formazione che potrebbe anche essere quella del debutto in Coppa con la Correggese di domenica.

d. s.