Cittadella, la festa al Mammut: "La prima la giochiamo al Braglia"

Nello splendido scenario del Mammut Club la Cittadella Vis Modena si è presentata ieri sera a pochi giorni dal debutto casalingo in Coppa di D, domenica a San Damaso col Corticella, e a 10 giorni dalla storica "prima" in D dell’8 settembre col Piacenza, che sarà al "Braglia", come annunciato ieri dal presidente Marco Lei. "Abbiamo avuto ok dall’assessore Bortolomasi - ha spiegato - e invieremo al Piacenza e alla Lnd la richiesta di cambio di campo, possiamo dire che al 100% il debutto sarà al Braglia". La serata, con oltre un centinaio fra sponsor e invitati, è stata l’occasione per la società del patron Paolo Galassini per presentare l’ultimo innesto Luca Mora, centrocampista ‘88 ex A e B fra Spal e Spezia, in cui arrivo potrebbe portare alla partenza di un over. "Torno in D dopo quasi 20 anni - ha spiegato - dai tempi di Castellarano e ho accettato solo perché davanti a un progetto così di spessore, con imprenditori che hanno passione, sono certo di aver fatto la scelta giusta. Anche il girone è tutto tranne che dilettantistico e debuttare al Braglia sarà fantastico". Per il ds Bob Fantazzi "dobbiamo dire grazie alla società che ci ha dato la possibilità di rinforzare ancora la rosa con Mora, con lui facciamo uno step ulteriore. L’obiettivo? Non cambia, salvezza prima possibile in un girone molto difficile". Davide Setti