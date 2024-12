Cittadella, la festa degli auguri al Mammut. Galassini: "Chiudiamo un anno da incorniciare"

Al 2024 da Oscar della Cittadella mancano ancora tre gare da giocare sul campo, ma la festa degli auguri svoltasi ieri sera al Mammut Club è stata l’occasione per tracciare un primo bilancio di un anno solare da favola per la società’ di via Delle Suore che ha conquistato la sua prima storica Serie D. "Il bilancio non può che essere positivo - le parole di Galassini - aspettiamo le ultime 3 gare, ma coi miei soci siamo felici di quello che abbiamo portato a termine. Le vittorie delle prime gare di D non ci hanno illuso, sapevamo bene che erano frutto anche dell’entusiasmo della cavalcata dall’Eccellenza. Di sicuro usciremo da un periodo che ha avuto alti e bassi ma siamo tutti sul pezzo". Galassini guarda già al futuro per alzare l’asticella. "Nel 2025 l’augurio è quello di mantenere la D - spiega - come abbiamo sempre detto a un certo punto faremo i nostri conti in modo tale da arrivare dove la società si merita, ovvero un campiomnato ancora più importante. Ci sono poi tanti progetti in piedi, utilizziamo l’ambiente sportivo per investire nel sociale in una città come Modena che sta rispondendo bene con tanti partner al nostro fianco. Mercato? I nostri tecnici hanno indicato che questa è la squadra che porteremo finio a fine campionato, non ci saranno delle sorprese". Il saluto alla folta platea, fra cui l’assessore allo sport Andrea Bortolamasi, il ds canarino Andrea Catellani accompagnato dal difensore Giovanni Zaro e il presidente regionale Simone Alberici del Crer, è stato affidato al presidente Marco Lei che ha sottolineato anche il rapporto con il settore giovanile del Modena, rappresentato dal responsabile Davide Caliaro e dal Samuel Wiafe, giocatore cresciuto con la "Citta" che è arrivato in Nazionale U17 col Modena. Poi ovviamente il focus è andato sulla super sfida di domenica a Ravenna.

"Prima di tutto sarà importante recuperare un po’ di infortunati - spiega mister Francesco Salmi - servirà una grande gara contro un Ravenna che adesso non ha rivali. Noi stiamo attraversando un momento non felice, non ci nascondiamo, lavoriamo per venirne fuori e speriamo di mettere in difficoltà una grande squadra. Abbiamo due numeri che dobbiamo correggere, quello delle zero vittorie a San Damaso e quello di difensori e centrocampisti che non hanno ancora segnato, stiamo lavorando per cambiare registro". Per il ds Bob Fantazzi "col non posto siamo in linea con le attese, forse abbiamo perso qualche punto in casa ma speriamo di chiudere al meglio con le ultime 3 gare. Mercato? Stiamo facendo delle valutazioni ma siamo contenti e a oggi non arriverà o partirà nessuno".

Davide Setti