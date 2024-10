Cittadella Non bastano i bomber

CITTADELLA

3

SAN MARINO

4

CITTADELLA (4-3-3): Albieri; Carretti (25’st Teresi), Aldrovandi, Sabotic, Sardella (10’st Martey); Osuji (41’ t Pezzani), Marchetti (18’st Mandelli), Mora; Bertani (10’st Truffelli); Guidone, Formato. A disp. Leonardi, Mondaini, Serra, Rovatti. All.: Salmi.

SAN MARINO (3-1-5-1): Rinaldini; Biguzzi, Urbinati (1’st Pasa), Lomolino; Haruna; D’Agostino, Mereghetti, Tourè (14’st Zammarchi), Arcopinto, Di Lauro; Giometti (32’st Miglietta). A disp. Pericoli, Patarnello, Di Martino, Lazzari, Sensoli, Mambelli. All. Cascione.

Arbitro: Iheukwumere di l’Aquila

Reti: 19’ Formato, 24’ D’Agostino, 34’ Arcopinto, 20’st Formato, 23’st Arcopinto, 31’st Guidone, 44’st Mereghetti

Note: ammoniti Aldrovandi, Tourè, Mereghetti, Haruna, Martey.

Il campo "Allegretti" di San Damaso resta stregato per la Cittadella, che perde la seconda gara casalinga di fila facendosi infilare 4 volte da un San Marino in grande emergenza. Un passo falso inatteso per la squadra di Salmi, a cui non sono bastati i gol dei soliti Formato e Guidone, che con 4 reti a testa hanno segnato fin qui tutti gli 8 gol biancazzurri.

Senza Fontana, che domenica scorsa a Cattolica col Riccione si è procurato la rottura dei legamenti del ginocchio, il tecnico sceglie a destra l’altro 2005 Carretti mentre la seconda novità è il debutto di Albieri fra i pali al posto di Piga, che non è nemmeno in panchina. Il primo pericolo al 12’ lo portano i "titanici" quando D’Agostino allarga a sinistra per Di Lauro, poi si fa trovare puntuale sul cross del compagno, ma Albieri devia sulla traversa il colpo di testa dell’ex pratese. Al primo tentativo però la "Citta" passa col solito Formato, che anticipa Rinaldini sul cross di Mora dedicando la rete all’infortunato Fontana con una maglia col nome del terzino. Il vantaggio dura però appena 5’. Il San Marino prima pareggia grazie a un perfetto cross di Mereghetti che trova la spaccata vincente di D’Agostino, poi al 34’ passa con la rete "olimpica" di Arcopinto, che dal calcio d’angolo inventa una parabola che si infila direttamente in porta, beffando Albieri. Al 36’ Formato, ancora servito da un lancio lungo, calcia a lato.

Al 42’ palla filtrante di Arcopinto che serve in profondità Giometti, il tiro dell’attaccante trova la decisiva respinta in uscita di Albieri. A inizio ripresa Salmi si gioca la terza punta Truffelli e arriva il 2-2 ancora con Formato che incorna di testa un cross da sinistra di Martey da poco entrato. La girandola di gol prosegue dopo 3’, Giometti premia l’inserimento di Arcopinto, che spiazza d’esterno il portiere e fa 3-2. Al 76’ ci pensa Guidone a correggere di piattone la punizione di Martey deviata da Osuji. Il 3-3 non va bene e nessuno a la Cittadella si scopre, subendo all’89’ l’incredibile 4-3 Mereghetti che fulmina ancora Albieri sugli sviluppi di un’azione orchestrata dal solito Arcopinto, con Di Lauro che cicca la deviazione vincente, ma alle spalle il compagno manda ko la Cittadella.