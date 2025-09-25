Cittadella, profumo di vetta: Caprioni ribalta il Tuttocuoio

CITTADELLA2TUTTOCUOIO1

CITTADELLA: Anino; Sabotic (33’st Boccaccini), Calanca, Fort; Camara (44’st Sardella), Dodaro, Marchetti, Manzotti (5’st Carretti); Caprioni (38’st Mandelli); Sala (15’st Carrozza), Formato. A disp. Celenza, Orlandi, Rovatti, Barozzini. All. Gori.

TUTTOCUOIO: Riccó, Bardini (37’st Mangiaracina), Fino, Bechini, Colferai (12’st Di Natale), Sichi, Del Rosso (6’st Perugi), Di Stefano, Salto, Giorgetti (42’st Berto), Pinzolo (28’st Renda). A disp. Testoni, Renda, Severi, Cicioni, Chiti. All. Filicano

Arbitro: Monti di Como

Reti: 47’pt (rig.) Fino, 18’st e 31’st Caprioni

Note: ammoniti Manzotti, Formato, Caprioni, Calanca, Salto, Di Natale

La Cittadella da rimonta colpisce ancora e dopo la Correggese ribalta anche il Tuttocuoio, ottenendo la terza vittoria in 4 gare. L’uomo da copertina è Lorenzo Caprioni con una doppietta nella ripresa che lo porta a quota 4 reti. Gori nel solito 3-4-2-1 ne mette 5 nuovi rispetto a sabato (Fort, Camara, Marchetti, Manzotti e Sala) e la prima chance è la girata out di Formato. Poi è Anino con un grande volo a dire di no a Giorgetti. Nel reucpero una trattenuta veniale in area porta al rigore per i toscani, che Fino trasforma.

La ripresa, con Carrozza subito per Sala, è un monologo "Citta" e al 18’ Caprioni di rapina in fila il pari su un cross da destra, poi al 31’ dopo uno scambio con Formato spara una sassata che non dà scampo a Riccò. Mister Mattia Gori elogia i suoi. "Abbiamo fatto una grandissima gara – le sue parole – penso che sia stata la nostra migliore, contro il Tuttocuoio giocare è molto difficile. Siamo andati sotto per un episodio che è meglio non commentare, a 10 secondi dal riposo un fallo per noi è diventata un rigore per loro. Lì saremmo potuti crollare, ma non abbiamo mai perso calma e lucidità, giocando un secondo tempo grandioso come qualità tecnica. Abbiamo fatto 2 gol e acuto altre 2 palle clamorose, è stata una gestione da squadra matura. Il segreto sono stati questi 4 dopo la sconfitta di Lentigione, i ragazzi sono stati bravissimi, tutto l’ambiente aveva assorbito la sconfitta con la giusta mentalità e posso dire che in campo i ragazzi sono stati fantastici".

Per la Cittadella è la seconda vittoria su 3 in rimonta. "La ritengo una caratteristica forte di questa squadra – prosegue – anche perché abbiamo rimontato giocando a calcio contro una squadra che non merita di essere ultima e che si era chiusa senza lasciarci spazi. Vengono da un 8° posto e sono rimasti tanti ottimi giocatori, alcuni li ho allenati e per questo il valore della vittoria è ancora più grande".

La 4^ giornata: Sasso M.-Trevigliese 0-1, Imolese-Palazzolo 2-1, T. Coriano-Lentigione 1-2, Crema-Progresso 2-1, Cittadella-Tuttocuoio 2-1, Sangiuliano-Pistoiese 1-4, Rovato-Piacenza 1-2, Pro Sesto-Sant’Angelo 0-0, Desenzano-Correggese 2-2. Classifica: Pro Sesto e Pistoiese 10, Cittadella, Crema e Lentigione 9, Piacenza e Sangiuliano 7, Trevigliese 6, Desenzano, Correggese e Imolese 5, Rovato e Sant’Angelo 4, Sasso M. 3, T. Coriano e Pro Palazzolo 2, Progresso e Tuttocuoio 1.