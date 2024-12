Cittadella sfida Ravenna in emergenza mediana nella 15^ giornata di Serie D

Esame tutto in salita oggi (14,30) per la Cittadella nella 15^ giornata di Serie D. I biancazzurri sono di scena sul campo di un Ravenna terzo che però ha vinto 9 delle ultime 10 gare. La truppa di Salmi deve fare i conti con la grande emergenza in mediana dove mancano Marchetti squalificato, Mandelli e Osuji, qualche chance per Bertani e Caesar Tesa, out Formato squalificato, Mondaini e Fontana. Nel Ravenna out Nappello e Di Martino. In foto: l’ex Guidone.

Programma. La 15^ giornata (14,30): Lentigione-Fiorenzuola, Sasso M.-Zenith, Imolese-San Marino, Sammaurese-Progresso, Ravenna-Cittadella, Piacenza-Riccione, Tuttocuoio-Tau, Prato-Corticella, Pistoiese-Forlì.

Clas. Tau 32, Forlì 30, Ravenna e Lentigione 29, Imolese e Pistoiese 25, Tuttocuoio 20, Sasso M. 19, Cittadella 18, Riccione 17, Corticella 16, Prato 15, Piacenza e Progresso 14, Fiorenzuola e San Marino 12, Zenith 11, Sammaurese 8.

RAVENNA (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Venturini, Rrapaj; Lordkipanidze, Mandorlini, Biagi; Lo Bosco, Manuzzi. All. Marchionni.

CITTADELLA (4-3-1-2): Leonardi; Aldrovandi, Serra, Sabotic, Martey; Rovatti, Mora, Orlandi; Mata; Guidone, Sala. All. Salmi. Arbitro: Raineri di Como.

Eccellenza. Nella 16^ giornata il Formigine (ko Carrera, Savino e Operato) ospita lo Scandiano nello scontro salvezza, il Terre di Castelli a -5 dalla vetta (squalificato Pigozzi, fuori Gibertini) va ad Arceto, mentre il Castelfranco fermo a zero (al completo) sfida il Colorno.