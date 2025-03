Cittadella subito sotto. Poi spreca e protesta

CITTADELLA 0 SAMMAURESE 1

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Fort, Sabotic (79’ Bertani), Boccaccini; Sardella (51’ Carretti), Osuji (63’ Formato), Marchetti, Mandelli (51’ Mora), Martey; Sala (90’ Serra), Guidone. A disp: Piga, Aldrovandi, Andreotti, Teresi. All. Gori

SAMMAURESE (4-3-3): Pozzer; Masini, Morri, Ferrani, Bolognesi (77’ Scanagatta); Ravaioli N. (30’ Nisi), Sedioli, Maltoni; Gningue, Merlonghi (72’ Gallo), Mavanga (66’ Forte 6). A disp: Ravaioli R., Manuzzi, Deskaj, Bonandi, Frosio. All. Protti.

Arbitro: Navarino di Taurianova

Reti: 22’ Ravaioli N.

Note: ammoniti Sabotic, Martey, Morri, Gallo e Forte.

La Cittadella si fa sorprendere in avvio, poi costruisce, spreca, si vede annullare un gol valido e alla fine deve incassare il settimo ko casalingo stagionale dalla Sammaurese. Una domenica beffarda per la squadra di Gori, che perde il 6° posto e vede la zona playout avvicinarsi a -6. Al 22’ i romagnoli penultimi ma in un buon momento passano col siluro rasoterra di Ravaiol, che poco dopo dovrà però uscire. Da qui quasi solo Cittadella: al 30’ Guidone per Sala che sbaglia da due passi, poi pareggia Guidone in spaccata ma l’arbitro annulla per un offside inesistente. Prima del riposo Sabotic in spizzata sfiora il palo. Stessa musica nella ripresa, quando con Formato dentro dal 3-5-2 si passa al 3-4-3. Boccaccini va vicinissimo al palo in rovesciata, poi Mora imbuca per Formato, ma il tocco morbido della punta anticipa il portiere finendo fuori. Nel finale il forcing della Cittadella arriva, ma la Sammaurese si difende con i denti, sfiorando anche il 2-0 con Gningue in contropiede. A fine gara amareggiato per il risultato ma non per la prestazione mister Gori. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – le sue parole – ma è mancata l’ultima giocata per scardinare il loro muro. A dire il vero un gol buono lo avevamo fatto: abbiamo rivisto le immagini a fine primo tempo e Guidone è in gioco di almeno un metro. Nel secondo tempo abbiamo avuto frenesia e siamo stati meno puliti tecnicamente, poi la loro cattiveria premiata anche dalla direzione arbitrale, e un campo che aveva rimbalzi irregolari che hanno frenato chi voleva costruire ci hanno limitato. Ma ci abbiamo provato in tutti i modi e penso che almeno il pari lo avremmo meritato".