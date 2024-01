Cittadella, tris sulla Bagnolese per l’allungo. Oggi per il Terre un big match a Correggio

CITTADELLA

3

BAGNOLESE

0

CITTADELLA: Narduzzo, Boilini (45’st Azzi), Pivetti, Arati (45’st Covili), Aldrovandi, Serra, Caesar Tesa, Pezzani (32’st Mondaini), Guidone, Malivojevic (24’st Vernia), G. Martinez (40’st Ridolfi). A disp. Rosa, Caselli, De Lucca, Gimmati. All. Salmi

BAGNOLESE: Giaroli, Posponi (27’st Denti), Calabretti (42’st Scalea), Ogunleye, Baldini, Fiorentino, Corbelli, Piras, Lecce (27’st Saccani), L.A. Martinez, Napoli. A disp. Scardovelli, Federzoni, Prendi, Fino,Curcio, Ganassi. All. Brandolini

Arbitro: D’Ovidio di Bologna

Reti: 31’ Martinez, 35’st Mondaini, 45’st Ridolfi

Note: ammoniti Baldini, Aldrovandi, Serra

La Cittadella non sbaglia col fanalino Bagnolese e si porta momentaneamente a +6 su Castelfranco e Terre di Castelli e +8 su Nibbiano e Correggese. Al 1’ Guidone, lanciato da Arati, calcia alto. Al 10’ Giaroli decisivo sul mancino di Serra. Al 25’ ci prova Leandro Martinez (fratello del Gonzalo della Cittadella) su punizione sfiora il sette. Al 31’ lo imita il fratello che firma l’1-0 nel sette. Nella ripresa al 20’ Martinez lancia Malivojevic tutto solo, ma Giaroli è attento. Al 25’ Martinez per Guidone che di esterno centra la traversa. Poi al 35’ il neoentrato Mondaini entra in area sulla sinistra, salta l’uomo e fa 2-0. Al 90’ Ridolfi chiude i conti su rigore.

LE ALTRE. A Correggio il Terre di Castelli (out Pigozzi, Cornia, Gozzi, Massarei e Uhunamure, tornano Iori e Operato) gioca il big match, il Castelfranco cerca il risultato numero 16 di fila con il Brescello senza Gibertini, Savino e Fiorentini, il Formigine (out Luca Marverti, in dubbio Vacondio) va ad Agazzano e La Pieve (fuori Erihioui) riceve il Nibbiano.