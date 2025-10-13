Cittadella, troppe assenze. Va ko con la Pro Sesto

PRO SESTO2CITTADELLA0

PRO SESTO: Bonigini, Anghileri, Meriggi (40’st Valota), Pedone, Mapelli, Montesano, Stefanoni (35’st Chiricallo), Maspero, Manicone (17’st Banfi), Clerici (19’st Maffioletti), Altomonte (11’st Abruzzese). A disposizione: Lovato, Bortolato, Borgo, Banfi, Rastelli. All. Angellotti

CITTADELLA: Anino; Carretti (38’st Rovatti), Boccaccini, Stopelli; Manzotti (8’st Camara), Dodaro, Mandelli (45’st Teresi), Marchetti (11’st Carrozza), Sardella; Formato, Morello (17’st Sala). A disposizione: Celenza, Teresi, Orlandi, Rovatti, Sala, Barozzini, Berziga. All. Gori

Arbitro: Cerqua di Trieste

Reti: 34’ Clerici, 28’st Pedone

Note: ammoniti Boccaccini, Meriggi, Pedone, Dodaro, Carretti

Senza cinque titolari e con una difesa sperimentale la Cittadella incassa a Sesto San Giovanni il terzo ko di fila, anche se il 2-0 non rende merito ai ragazzi di Gori, che dopo lo sfortunato 0-1 (tiro deviato) hanno avuto con Morello la clamorosa palla del pari, subendo il raddoppio nel finale in contropiede. Gori deve reinventare la difesa perché sono squalificati Sabotic e anche Fort (squalificato dalla Procura Federale per un problema di tesseramento ai tempi della Fermana), mentre Calanca e Caprioni non hanno recuperato e Sala è in panchina per un virus: nel 3-5-2 debutta Stopelli e Carretti fa il braccetto, davanti Morello con Formato.

Al 6’ cross dalla sinistra di Stefanoni, dal secondo palo Altomonte di testa manda fuori. All’8’ Sardella per Morello che dal limite col mancino manda altissimo. All’11’ scambio Formato-Dodaro che calcia dalla distanza col mancino, Bonigini è attento. Al 12’ mezza girata dal limite di Manicone che deviata sfiora il bersaglio. Al 22’ Angellotti dalla destra, Manicone si avvita in rovesciata mandando di poco fuori. Al 24’ punizione di Dodaro, sponda di Stopelli e Formato viene chiuso dal portiere da due passi. La Pro Sesto passa al 34’: lancio di Anghileri per Stefanoni che punta Carretti, palla per Clerici che calcia e la doppia deviazione di Dodaro e Stopelli beffa Anino.

Nella ripresa Gori dopo poco passa al 4-4-2 con Camara e Carrozza e al 13’ da una palla persa da Arbuzzese s’invola Morello che a tu per tu con il portiere viene chiuso dalla scivolata decisiva di Mapelli. Così al 29’ Pedone parte da metacampo, scambia con Banfi al limite e si infila beffando Stopelli, poi il tocco sotto il sette vale il 2-0.