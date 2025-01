Cittadella, tutto facile. Il Riccione viene travolto

CITTADELLA6U. RICCIONE0

CITTADELLA: Leonardi, Carretti (57’ Manzotti), Fort, Sabotic, Osuji (71’ Teresi), Mandelli (82’ Diletto), Marchetti, Bertani, Martey (62’ Orlandi), Formato (46’ Rovatti), Guidone. A disp: Rosa, Sardella, Aldrovandi, Andreotti. All. Gori

UNITED RICCIONE: Zamarion, Caputo, Pollini, Corsini, Galfano (80’ Santalucia), Corigliano (60’ Nunes), Bartoli, Paoloni (60’ Piroso), Osvaldo (46’ Monaco), Zolezzi (46’ Viotti), D’Angelo Pizzolo. A disp: Andreoli, Maccari, Lonati, Mumania. All. Borioni.

Arbitro: Niccolai di Pistoia

Reti: 6’ Martey, 22’ Guidone, 43’ Fort, 19’st Bertani, 25’s Fort, 37’st Guidone

Note: ammoniti Carretti, Martey, Manzotti, Zolezzi, Osvaldo, Santalucia, Bartoli

La riscossa biancazzurra è fragorosa e convincente. Contro uno United Riccione sempre più allo sbando e arrivato al quinto ko di fila, la Cittadella ritrova un successo che mancava dal 15 dicembre, giorno del debutto di Gori, e con un rotondo 6-0 sale a +3 sulla zona playout, rosicchiando punti a tutte le dirette rivali. Gori aveva dovuto fare a meno di ben 8 pedine, con gli squalificati Serra e Sala che si sono aggiunti ai soliti Aldrovandi e Fontana infortunati, Boccaccini febbricitante e gli ultimi tre ko Piga (borsite), Tesa (probabile strappo, out almeno 2 mesi) e Serra (stop di 15 giorni). L’abbassamento di Carretti nei 3 dietro permette di non rinunciare al 3-5-2 con Osuji a destra e Marchetti in regia. La gara si sblocca al 6’ quando Martey crossa da sinistra una palla innocua che però Zamarion si fa scivolare clamorosamente dalle mani. Al 21’ Guidone pesca Formato, il cui tentativo si stampa sul palo ma ancora Guidone in tap in fa 2-0. Al 43’ Martey dalla bandierina e Fort insacca di testa il 3-0. La ripresa è pura accademia. Al 64’ Guidone pesca Bertani in area che di testa fa poker. Al 70’ Fort sfrutta l’ennesima palla al bacio su punizione di Marchetti per la doppietta personale. Nel finale Gori fa debuttare anche il 2007 Diletto e all’82’ dal contropiede condotto da Manzotti e finalizzato da Rovatti, Guidone si guadagna e trasforma il rigore che vale il definitivo 6-0.