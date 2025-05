"Cittadinanza al Duce? Abbiamo altri problemi"

Ha scatenato molto clamore e reazioni diverse la mozione con cui Michele De Rosa, consigliere comunale di Forza Italia, chiede la revoca cittadinanza onoraria a Mussolini, come tre anni fa aveva fatto, senza successo, l’allora sindaco Pd Alberto Bellelli. "Dopo anni di amministrazioni pregne di ideologismo e scarso pragmatismo, speravamo di aver archiviato una stagione politica rivolta al passato, guardando alla città con serietà e occhi al futuro – afferma Giulio Bonzanini, Lega –. Spiace invece constatare come si cerchi ancora oggi un po’ di fugace popolarità, riportando in auge il tema della cittadinanza al Duce e facendolo, oltretutto, con un documento privo del proprio simbolo rappresentativo del gruppo consiliare di appartenenza. Una proposta utile solo a prestare il fianco alle ossessioni della sinistra".

Concetti ribaditi da Tommaso Casolari, Fratelli d’Italia: "Basta perdere tempo con proposte anacronistiche. In una realtà dove ogni giorno sorgono problemi, dalla sicurezza alla viabilità, stupisce che Forza Italia costringa il Consiglio a occuparsi di questo tema".

"Tempo perso e speso male per discutere su una persona che già la storia e i libri hanno giudicato - rincara Monica Medici di ‘Carpi Civica’ -. La mozione conferma quanto la politica locale non risponda ai bisogni attuali dei cittadini, ma discuta di argomenti per autocelebrarsi. Perché non parla in Consiglio di quello che sta avvenendo in Palestina e di cosa fa Netanyahu? O di come gli Stati Uniti parlino di annessione di Canada e Groenlandia? Più facile condannare ciò che è avvenuto ottant’anni fa che prendere posizione sulle ‘nuove dittature’ del terzo millennio con cui facciamo affari quotidianamente". Giorgio Cavazzoli, Democrazia Cristiana, condivide la mozione ma con una ‘postilla’: "Insieme alla richiesta di revoca della cittadinanza, De Rosa avrebbe potuto chiedere di modificare i nomi di vie o piazze della città intitolate a leader di ideologie antidemocratiche come Lenin, Marx. Inoltre avrebbe potuto proporre di intitolare una strada o una piazza carpigiana a Papa Francesco, facendo così diventare Carpi la prima ‘Città della Pace’: rivolgo io questa proposta al sindaco". Da parte sua, Righi sottolinea come la mozione riapra "una pagina rimasta sospesa, già affrontata nel 2022, quando però non c’è stata la disponibilità a procedere da parte di alcune forze di opposizione. L’auspicio è che il Consiglio affronti questo passaggio con rispetto e maturità, senso del dovere civico e memoria condivisa".

L’ex sindaco Bellelli commenta: "Spero che stavolta il dibattito sia almeno nel merito: ‘E’ Mussolini degno di essere cittadino onorario di questa città?’. Affermare che tali argomenti non importano a nessuno o che ci sono altre cose da affrontare, è solo uno stratagemma imbarazzante utilizzato da chi, vigliaccamente, vuole fuggire da questa domanda. Nel 2022 furono tantissimi i cittadini che assistettero al dibattito durato ben 3 ore". Plauso a De Rosa giunge dal Pd: "La mozione testimonia quello che diciamo da sempre: l’antifascismo, la condanna del regime e di Mussolini travalicano gli schieramenti politici e devono essere valori fondanti di tutti i partiti". "Sarà interessante vedere come si muoveranno i consiglieri d’opposizione, specie coloro appartenenti alle forze che ora siedono sui banchi del governo nazionale e i cui partiti hanno storicamente mostrato ambiguità sul fascismo o sulla stessa figura di Mussolini", commenta Alleanza Verdi-Sinistra.

Maria Silvia Cabri