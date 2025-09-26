Il sindaco Massimo Mezzetti, all’apertura del Dig Festival ha annunciato che proporrà al Consiglio Comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh, il capo redattore di Al Jazeera a Gaza che ha visto la sua famiglia sterminata a causa degli attacchi dell’esercito israeliano. Wael, che il sindaco ha incontrato lo scorso 25 luglio, ha perso 12 familiari tra cui la moglie e tre figli.

Lui stesso è rimasto ferito mentre era al lavoro. In questi mesi sta testimoniando quello che accade a Gaza in incontri pubblici che servono anche a raccontare l’importanza del suo lavoro.

Le parole del sindaco sono state pronunciate in modo significativo all’apertura del festival del giornalismo investigativo più importante d’Europa che è iniziato a Modena.

Con questa proposta si vuole schierare Modena a strenua difesa della libertà di stampa mentre nella Striscia di Gaza sono ormai 248 i giornalisti palestinesi uccisi e a quelli internazionali Israele vieta l’ingresso.

Nella sala dei Passi Perduti che precede quella del Consiglio Comunale si trova la targa scoperta il 7 febbraio 2015, un mese dopo l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo, per difendere il diritto all’informazione.

’Targets’ è il titolo di questa XI edizione di DIG – fino al 28 settembre a Modena – dedicata ai giornalisti e alle giornaliste che sono stati trasformati in bersagli per aver rifiutato di piegare la testa.