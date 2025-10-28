Cittadinanza onoraria ai Vigili del fuoco

Da qualche giorno, i Vigili del Fuoco sono ancora più di casa a Castelfranco Emilia. Il consiglio comunale, infatti, ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo la relativa mozione presentata dal gruppo di maggioranza.

"Una decisione storica – commentano dall’amministrazione - nata dalla volontà di esprimere un sentimento di profonda gratitudine e riconoscenza verso donne e uomini che, ogni giorno, mettono a rischio la propria vita per salvare quella degli altri, operando con dedizione e professionalità in ogni contesto di emergenza, calamità o pericolo". Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, ha aggiunto su tale riconoscimento: "Con questo atto Castelfranco Emilia intende dire grazie al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per ciò che rappresenta e per ciò che ogni giorno fa, in silenzio, con umiltà e con straordinario coraggio. Il loro impegno è un esempio di servizio e di umanità che unisce il Paese e che incarna, in modo autentico, il senso profondo dello Stato. Riconoscere loro la cittadinanza onoraria significa riconoscere il volto più nobile della dedizione civile". Ma non è tutto.

Proprio ieri, al Carlino, lo stesso primo cittadino Gargano ha confermato che prosegue l’impegno dell’amministrazione per riportare a Castelfranco Emilia un presidio di Vigili del Fuoco, presente fin dal 1862 e rimasto fino all’immediato secondo dopoguerra.

Addirittura, ricorda il sindaco, "i distaccamenti erano due: uno a Castelfranco e uno a Piumazzo". Ora, a che punto è il ritorno dei vigili del fuoco a Castelfranco? "Abbiamo cominciato un percorso – ammette Gargano – che è ancora in fase embrionale. Un percorso, peraltro, annunciato durante l’assemblea regionale dei vigili del fuoco, tenutasi durante l’ultima edizione della Sagra del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. L’obiettivo rimane quello, assieme alla Compagnia di Carabinieri (l’amministrazione castelfranchese è impegnata ormai da anni anche su questo punto), di creare un presidio di protezione civile potenziato e stabile".

Marco Pederzoli