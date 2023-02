Per il settimo giorno, ancora senza esito le ricerche del velivolo scomparso in Appennino con ultime segnalazioni giunte nella zona di Pievepelago. Anche ieri è stato profuso un grande impegno in uomini e mezzi da Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino con base a Pievepelago e Pavullo. A loro si sono aggiunti, in modo spontaneo, alcune volontari della zona che con binocoli o escursioni nei boschi innevati hanno cercato di dare il proprio contributo alle ricerche. Ricerche che proseguiranno anche oggi poi verrà valutata la situazione, anche in relazione a previsioni di un possibile peggioramento meteo da lunedì. Le zone che si stanno battendo da giorni si trovano quasi tutte nei pressi di Pievepelago, a confine con Riolunato e Frassinoro: dal monte S.Andrea al monte Alpesigola, dal Cagapicchio al monte Cantiere. Si continuano a verificare le testimonianze d’ avvistamenti, numerose nella valle del Pelago, ma anche in zone vicine come Polinago. g.p.