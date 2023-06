Cittadini di Finale invitati ad essere presenti alla prima udienza del processo sulla discarica

L’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’ interviene nuovamente sul tema della discarica di Finale e lancia un appello a tutti i cittadini, invitandoli ad essere presenti questa mattina alle 9.30 innanzi al tribunale di Modena in concomitanza dello svolgimento della prima udienza del relativo processo. "La nostra unica speranza è nella Magistratura – affermano dall’Osservatorio civico -. Invitiamo tutti i cittadini ad essere presenti per denunciare insieme a noi, per l’ennesima volta, questa gravissima situazione di inquinamento e di illegalità". "Abbiamo preparato un documento e stilato dieci punti che dimostrano come questa discarica oltre ad essere inquinante e impattante su tutto il nostro territorio, sia anche illegale".