"Cittadini, non clienti. Prendiamoci gli spazi"

Si sono portati da casa sedie, tavolini, un tappeto, un ombrellone, bicchieri di plastica e bottigliette d’acqua. Una volta sistemati, hanno cominciato a giocare a carte, leggere libri e riviste, disegnare, ma soprattutto a chiacchierare, non solo di politica. È il flash mob organizzato ieri mattina in piazza Pomposa dagli attivisti di Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile, la coalizione di sinistra che sostiene il candidato sindaco Claudio Tonelli. "Gli spazi pubblici liberi in centro sono ormai scomparsi, è impossibile socializzare all’aperto senza pagare il dazio della consumazione al bar – lamenta l’esponente di Modena volta pagina Andrea De Pietri, consigliere comunale e assessore per vent’anni – Tutto è stato privatizzato ed è disponibile in ottica esclusivamente commerciale. Il principale colpevole della restrizione degli spazi per i cittadini è il Comune: ha tolto le panchine e spento le fontane, mentre i locali possono occupare marciapiedi, portici, strade e piazze. Non abbiamo nulla contro i dehors, ma sottolineare che la città non appartiene solo ai turisti e deve soddisfare le esigenze di tutti. Vogliamo essere cittadini, non clienti".

Per i sostenitori di Tonelli è diventato difficile anche solo camminare, soprattutto per chi è anziano o ha qualche disabilità; sono ancora troppe le barriere architettoniche, mentre il verde pubblico, come quello del Giardino Ducale Estense, è lasciato nell’incuria. Al flash mob ha partecipato Francesca Ballardini, 65enne che abita in piazza Pomposa da oltre 30 anni e che condivide le ragioni dell’iniziativa. "Prima del Covid qui c’erano tre panchine – racconta – Negli ultimi anni sono state tolte, reinstallate all’ombra degli alberi dell’Aedes Muratoriana, tolte di nuovo. Ora ne è rimasta una, insufficiente per noi residenti".

Silvio Cortesi