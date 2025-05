Cittadino sventa il furto di bici

Potevano mancare i ladri di biciclette all’evento che più di tutti celebra il ciclismo? No, evidentemente. Tant’è: circa un’ora dopo la partenza del serpentone rosa, un solerte cittadino ha adocchiato due soggetti che armeggiavano attorno a biciclette elettriche ’parcheggiate’ nella vicina piazza San Domenico. Mica se ne stavano riappropiando, piuttosto letteralmente appropriando e peraltro utilizzando delle cesoie (che si possono notare nella foto qui sopra, scattate proprio ieri nel momento del furto rimasto solo tentato). Segnalato il fatto alla polizia locale, i due sono fuggiti alla svelta. Ma gli operatori della stessa polizia locale sono riusciti a rintracciarli. Ad incastrate uno dei due sono state le foto scattate dal cittadino che aveva assistito inizialmente al tentativo di furto. Un 47enne residente a Modena, con precedenti per furto, è stato quindi portato al comando di via Galilei, identificato, e denunciato a piede libero per porto d’armi abusivo, rifiuto di generalità e tentato furto. Si cerca il secondo.