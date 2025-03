Cittanova, travolto in bici. Investito da una Golf. È grave in ospedale

Ancora una lunga serie di gravi incidenti in città e in provincia. Venerdì sera un ciclista 40enne è stato travolto da un’auto tra Baggiovara e Cittanova ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale: le condizioni dell’uomo, infatti, risultano gravi e il 40enne è ricoverato in terapia intensiva. L’investimento si è verificato intorno alle 20 in Strada Viazza, a Cittanova Sud. L’uomo stava percorrendo la strada di campagna in sella alla propria bicicletta, forse diretto a casa quando, all’improvviso, è stato travolto da una Golf che procedeva verso Baggiovara. Il 40enne, che si trovava in sella ad una Ebike è stato sbalzato a metri di distanza finendo rovinosamente sull’asfalto. L’automobilista, sotto choc ha subito allertato i soccorsi e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Il ciclista, una volta stabilizzato è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva, prognosi riservata. Sul posto, venerdì sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che stanno ora effettuando i dovuti accertamenti al fine di ricostruire la dinamica del grave schianto. La strada è rimasta per qualche tempo chiusa al traffico al fine di permettere ai mezzi di soccorso di intervenire.

v.r.