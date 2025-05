Clandestino e spacciatore, ‘incastrato ’ dal cane antidroga

Si trovava sul Percorso Sole, nella zona nei pressi del centro nuoto, con un barattolo contenente ben 36 sigarette "artigianali" contenenti hascisc. Tuttavia, è stato individuato dal cane antidroga Fait, da tempo in dotazione al corpo unico di polizia locale dell’Unione, e peraltro è stato denunciato perché non in regola con il permesso di soggiorno in Italia. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto in questi giorni a Vignola, in un’area verde sempre molto frequentata specialmente durante la bella stagione. A darne notizia è stato lo stesso comando della polizia locale dell’Unione.

Tutto è avvenuto di pomeriggio, quando appunto sul Percorso Sole, nella zona del centro nuoto di Vignola, gli agenti di una pattuglia della polizia locale appartenente al comando delle Terre di Castelli, durante il servizio in zona, notano una persona che, alla vista degli agenti, cerca di liberarsi di un barattolo di plastica che teneva tra le mani, nascondendolo nella fitta sterpaglia. Agli agenti componenti della pattuglia non sfuggono tali repentini movimenti sospetti e, dopo aver fermato la persona, l’unità cinofila presente sul posto inizia le ricerche. Fait, il cane antidroga della polizia locale Terre di Castelli, è riuscito in pochi secondi a individuare dove era stato nascosto il barattolo. Al suo interno, gli agenti hanno recuperato 36 sigarette realizzate in modo artigianale, contenenti sostanza stupefacente che è poi risultata essere hashish.

La persona fermata, di nazionalità straniera e già nota alle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso anche di una somma di denaro di 380 euro in contanti. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati mentre la persona, accompagnata presso il comando della polizia locale per essere identificata perché priva dei documenti, è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ulteriori approfondimenti sul suo conto, hanno poi permesso di accertare che l’uomo non aveva il permesso di soggiorno in regola per la permanenza sul territorio nazionale.

