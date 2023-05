Clandestino scovato in un negozio

Gli agenti della squadra volante nei giorni scorsi hanno sorpreso un clandestino in via Emilia Centro: si trovava all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo, cittadino straniero di 37 anni, sprovvisto di documenti al seguito è stato accompagnato in Questura per accertamenti sulla sua identità. La posizione dello straniero, già noto per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stata quindi vagliata dall’ufficio immigrazione che n ha istruito il provvedimento ai fini dell’espulsione: è stato quindi accompagnato al Centro Rimpatri di Potenza.