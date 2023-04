Clandestino sfugge alla polizia Si toglie le ciabatte e scappa: ricercato per tutto il centro

di Valentina Reggiani

E’ arrivato davanti al tribunale. Neppure il tempo di scendere dall’auto di servizio della polizia che come un fulmine si è dileguato per le vie del centro storico, confondendosi tra la folla. L’episodio è accaduto ieri mattina, intorno alle 8 in pieno centro storico, davanti appunto al palazzo di giustizia. L’uomo, un 34enne nordafricano era stato scortato dai poliziotti in quanto avrebbe dovuto essere interrogato in un processo per una vicenda di droga. Lo straniero, clandestino, era stato portato nelle scorse settimane al centro rimpatri di Milano dopo essere stato arrestato per spaccio. Sottoposto a divieto di dimora nella nostra provincia, l’uomo avrebbe appunto dovuto essere interrogato ieri mattina per valutare il suo ruolo nell’ambito dell’indagine relativa ad un giro di droga e, soprattutto, la misura da adottare successivamente a suo carico. Probabilmente temendo un imminente rimpatrio il 34enne ha pensato bene di non varcare le porte del tribunale ma di darsi alla macchia. Il clandestino è fuggito subito dopo essere sceso dall’auto della polizia, che lo aveva appunto scortato in tribunale dopo essere partita dalla Lombardia. Probabilmente il 34enne ha architettato la fuga durante il viaggio in auto e, fingendosi tranquillo, ha approfittato di un istante di distrazione dei poliziotti per poi mettersi a correre come una faina e pure scalzo per le vie del centro storico. Infatti nella repentina fuga lo straniero ha pure perso le ciabatte accanto all’ingresso del tribunale, in via San Vincenzo ma nonostante ciò non si è dato per vinto e ha continuato a correre.

La fuga del nordafricano è avvenuta sotto allo sguardo perplesso di diversi cittadini, tra cui quello della giornalista di Quarto Grado Ilaria Mura. "Un attimo prima ho visto l’uomo accanto ai poliziotti, dopo essere sceso dall’auto – racconta – e il momento successivo ho notato che lo stesso uomo, uno straniero di mezza età e anche sovrappeso correva verso la via Emilia centro, seguito dagli stessi agenti. Contemporaneamente ho notato che a terra c’erano le sue ciabatte. Una signora si è messa a correre a sua volta, temendo stesse accadendo qualcosa di grave e l’ho rassicurata. Inizialmente, vista la concitazione del momento, si era pensato infatti ad uno scippo". Sul posto sono subito convogliate diverse volanti che hanno cercato di individuare il fuggitivo, perlustrando diverse zone del centro storico in particolare sul lato della via Emilia.

Gli agenti che lo avevano appena scortato in tribunale, infatti, hanno provato ad inseguirlo ma il clandestino è riuscito a confondersi tra la folla. Ora sono in corso gli accertamenti per individuarlo. Ieri, in serata, le ricerche erano ancora in corso e, probabilmente, una volta individuato sarà nuovamente condotto al Centro Rimpatri. Pare, tra l’altro, che non vi fosse nessun ‘ordine’ di espulsione dal territorio nazionale attualmente a suo carico ma evidentemente il nordafricano temeva l’arrivo imminente del provvedimento, tanto da preferire la fuga che ha sicuramente aggravato la sua posizione