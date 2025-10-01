Clandestino si rifugia nel cortile della parrocchia: denunciato

Proseguono i servizi straordinari anticrimine della polizia di Stato, disposti dal questore Lucio Pennella in città, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di furti, immigrazione clandestina e spaccio di stupefacenti, in particolare nelle aree verdi e degradate. Ieri mattina un dispositivo, coordinato dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con il concorso di pattuglie a cavallo e di una unità cinofila antidroga, ha battuto capillarmente tutta la zona del parco XXII Aprile. Un cittadino marocchino di 25 anni, clandestino, è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ingresso e soggiorno illegale in Italia. Alla vista della polizia, il giovane si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta, cercando riparo all’interno dell’area cortiliva della parrocchia di San Giovanni Evangelista, dove aveva fatto accesso attraverso un varco creato da un buco nella recinzione. Una volta raggiunto, ha opposto resistenza agli agenti che, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. Il 25enne, privo di documenti di riconoscimento, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha accertato l’irregolare presenza sul territorio e istruito le pratiche per l’espulsione. Complessivamente identificate 17 persone, di cui 12 stranieri.