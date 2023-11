Clandestino ubriaco calcia i rifiuti e blocca il traffico: denunciato

Prima ha sparso sulla sede stradale sacchi di rifiuti, poi ne ha presi a calci diversi, aggredendo alcuni passanti e improvvisando, dopo essersi parzialmente denudato, anche una ‘danza’ (non troppo rassicurante, in realtà) tra i sacchi dell’immondizia. Il tutto in mezzo alla strada, con conseguente disturbo al traffico. E’ quanto accaduto nella serata di giovedì lungo via Stazione, a due passi dal centro storico, dove un uomo di origine straniera, visibilmente alterato, ha dato in escandescenze allarmando i passanti, fino all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della stazione cittadina. All’arrivo della pattuglia lo straniero, ubriaco, con precedenti di polizia ed irregolare, è stato bloccato e trasportato presso la caserma sassolese per essere poi denunciato per ingresso irregolare sul territorio italiano ed avviato al procedimento per l’espulsione. Il video di quanto accaduto ha fatto rapidamente il giro delle chat cittadine finendo anche su una delle pagine facebook che raccontano il quotidiano sassolese, diventando ben presto ‘virale’ e suscitando gli immancabili commenti circa un degrado che, in quella zona, alligna da tempo. Siamo infatti tra le stazioni ferroviarie, e più in dettaglio lungo via Stazione, arteria molto trafficata dove l’accaduto ha generato l’allarme, anche tra gli automobilisti in transito. Uno di questi ha filmato l’episodio: le immagini hanno, come detto, riscosso unanime condanna con lamentele sulla sicurezza in città.

"Voglio ringraziare pubblicamente i carabinieri per quanto stanno facendo per mantenere la sicurezza in città", ha invece scritto il sindaco Gian Francesco Menani, augurandosi che lo straniero "trovi posto in un Cpr e venga velocemente espulso. Non bisogna creare allarmismo: si tratta – prosegue il primo cittadino – di episodi che per fortuna avvengono molto raramente e che riusciamo a governare.

La zona della stazione è sotto osservazione da tempo da parte di tutte le Forze dell’Ordine e alcuni bar della zona sono già stati chiusi proprio a seguito dei controlli. La guardia resta alta, grazie anche alla collaborazione che c’è tra tutte le Forze dell’Ordine: ritengo che Sassuolo – conclude Menani – sia una città sicura e voglio rimanga tale".

r.m.