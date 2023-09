Classe 1973: il ritrovo dedicato ai cinquantenni

Correva l’anno 2013 quando un centinaio di volenterosi quarantenni, appartenenti a diverse compagnie di Castelfranco durante la loro età "teen" e poco più, si diede appuntamento al decennio successivo, per celebrare il traguardo del mezzo secolo di vita.

Ora questo momento è arrivato e le ex gloriose compagnie di Castelfranco sono di nuovo all’opera, tutte unite nel segno del 1973, per organizzare una festa non solo "pro domo" loro, ma anche con finalità sociali. Per tutti gli interessati (la partecipazione infatti, soprattutto dalle 22,30 in poi, è aperta a tutti gli interessati, a suon di musica Anni Ottanta e Anni Novanta), l’appuntamento è a La Fattoria di Gaggio in Piano, presso la locale polisportiva, in via Mavora 121. Dalle 20 inizierà la cena a buffet dedicata soprattutto ai castelfranchesi e "affini" classe 1973, poi la serata sarà appunto aperta a tutti.

Tra gli organizzatori della rimpatriata c’è Andrea Mongiorgi, ex della compagnia dell’Arci di Manzolino, che spiega: "Siamo un gruppo di ragazzi che quando avevamo vent’anni o giù di lì ci divertivamo a organizzare feste per tutto il territorio, mettendo insieme anche 300 o 400 persone a sera".

Ma non è finita qui. "Eravamo in quelle compagnie che si muovevano in flotta coi loro motorini e ricordo anche il periodo in cui ci accordammo con la discoteca Vox di Nonantola per fare entrare gente. Eravamo quelli della lista "Quelli che", e come ricompensa ci accontentavamo di due birre a sera. Per i 40 anni facemmo una festa a Bosco Albergati solo fine a se stessa. Oggi siamo "maturati" e abbiamo deciso di dare un contributo, con quello che riusciremo a raccogliere, per l’acquisto di un massaggiatore cardiaco meccanico per le ambulanze del territorio castelfranchese".

Un’altra organizzatrice, Rossella Berselli del fu Circolo L’Alfiere alla Pioppa, "spiffera" addirittura la presenza del sindaco Giovanni Gargano (confermata) e commenta: "Sarà bello rivedersi dopo tanti anni".

Un momento, quindi, di condivisione capace di riunire chi quest’anno ha compiuto o compierà 50 anni, raggiungendo un importante traguardo.

m.ped.