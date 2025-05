Classe dell’Itis da Vinci vince il ’Bellacoopia’

L’istituto da Vinci di Carpi, con la classe 4AE, è il vincitore della 18ª edizione di Bellacoopia, il concorso per le scuole di Modena e Ferrara promosso da Legacoop Estense che premia il miglior progetto di impresa cooperativa. È stata una finale ricca di sorprese quella di mercoledì al Laboratorio Aperto – ex teatro Verdi di Ferrara, come spiega il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri: "Promuoviamo Bellacoopia per proporre a ragazze e ragazzi un percorso formativo sfidante e coinvolgente, che dia la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro, mettendosi alla prova". "Ogni anno rimaniamo positivamente sorpresi dall’attenzione e sensibilità dei giovani sui temi di sostenibilità, inclusione sociale e innovazione – prosegue la responsabile del progetto Catia Toffanello –. Durante i mesi di lavoro in classe, affianchiamo i giovani per favorire spirito imprenditoriale, creatività e capacità di lavorare in squadra, ponendosi un obiettivo e trovando gli strumenti per concretizzarlo".

La medaglia d’oro è andata alla 4AE del da Vinci, che ha ideato e sviluppato il prototipo di ‘Follow-App’, un dispositivo intelligente in grado di rivoluzionare il mondo della comunicazione a distanza: dalle video chiamate alle video conferenze, migliora e rende più interattive e dinamiche le comunicazioni da remoto.

Secondo posto alla 4N del liceo Ariosto di Ferrara, ideatrice del progetto ‘WasteNot’, e medaglia di bronzo alla 4 e 5A AFM dell’Istituto Guido Monaco di Pomposa di Codigoro per ‘Revoluscent’. La mattinata è stata condotta dal content creator Luca Bellei, che ha portato anche una riflessione sui temi del cyberbullismo e dei social media. Da remoto è intervenuto il comicista (comico-ciclista) Paolo Franceschini, per raccontare la sua esperienza professionale.