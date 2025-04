’Classico sarà poi lei’. Tre appuntamenti al Circolo Arcobaleno

Marito e moglie, con la potenza delle loro idee, ma anche con la capacità di imporsi come celebrità internazionali, hanno saputo imprimere un cambiamento di rotta a tutto il XIX secolo: si tratta di Clara e Robert Schumann, la coppia di grandi pianisti e compositori tedeschi alla (ri)scoperta dei quali sarà dedicato il ciclo di tre lezioni-concerto che Ensemble Concordanze terrà a Carpi dal 6 aprile nell’ambito della seconda edizione di ‘Classico sarà poi lei’, iniziativa promossa dal Circolo Arcobaleno di Santa Croce con il sostegno di Fondazione CR Carpi.

Tra appuntamenti gratuiti – rispettivamente oggi, l’11 maggio e il 29 giugno alle 11 al Circolo Arcobaleno, in via Giliberti n°1 a Santa Croce di Carpi, adatti al pubblico di ogni età, concepiti per far apprezzare la bellezza della grande musica classica a tutti.