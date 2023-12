Classifica sulla qualità della vita. Modena ritorna nella top ten

Facendo un paragone con il calcio, dal punto di vista della qualità della vita non solo la provincia di Modena è in serie A, ma è anche a un passo dalla zona Champions’. Tutto questo dopo aver recuperato, nel giro di un anno, ben dieci posizioni, passando dal diciassettesimo posto al settimo, posizionandosi così nella top ten dell’eccellenza.

E’ il risultato dell’analisi compiuta dagli esperti del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che anche quest’anno, per la 34^ volta, hanno stilato la classifica delle province italiane per quanto riguarda la qualità della vita, prendendo in esame 90 indicatori suddivisi per sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori): ricchezze consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

La nostra provincia è settima su 107, raggiungendo ottimi risultati in diversi settori. E’ quinta nella graduatoria in Ricchezza e consumi, terza nel comparto Demografia, salute e società, quarta nella Qualità della vità delle donne e undicesima in Affari e lavoro.

Siamo più indietro in altri settori, come Ambiente e servizi (50° posto) e Giustizia e sicurezza (50^ posizione). In ogn caso, anche nelle graduatorie dove i risultati sono storicamente meno brillanti, si nota lo sforzo di risalire la china.

Iniziando dal capitolo Ricchezza e consumi, c’è una mini classifica dove la nostra provincia brilla, quella della spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli. In altre parole, gli analisti sono andati a vedere quanti euro spendono le famiglie per acquistare beni di uso prolungato (almeno pluriennale), come gli arredi, gli elettrodomestici e le autovetture. In questa graduatoria la provincia di Modena è prima in Italia davanti a Trento e Monza. E’ sicuramente un indice di ricchezza e benessere, aiutato probabilmente da una rete commerciale ampia e articolata.

Nel settore Affari e lavoro c’è un parametro molto importante dove la provincia modenese occupa un buon quinto posto, quello del tasso di occupazione nella fascia di età che va dai 20 ai 64 anni: la percentuale è del 76%, un risultato non lontanissimo dal 79,2% di Bolzano, che occupa il primo posto.

Ma Modena mantiene anche la capacità di innovare, soprattutto a livello commerciale. Siamo infatti al quarto posto assoluto valutando la percentuale di imprese del commercio al dettaglio che fanno l’e-commerce, vale a dire la vendita sfruttando i canali internet.

La classifica sorride nel settore Demografia, società e benessere, dove non siamo nella top five di nessuna miniclassifica ma guadagniamo ugualmente un terzo posto assoluto dopo Bologna e Parma. Raccogliamo buoni risultati un po’ dappertutto, dalla percentuale di immigrati residenti regolari al numero di posti letto negli ospedali, dal quoziente di natalità all’aspettativa di vita alla nascita.

Nel settore Attività culturali e tempo libero la provincia di Modena occupa un 33° posto da medio-alta classifica, e spicca un dato già conosciuto: siamo al quarto posto come partecipazione elettorale.

Chiudiamo con l’indice della parità di genere, dove Modena è questa volta nelle prime cinque posizioni dopo Udine, Lecco e Prato: tra tasso di occupazione femminile, imprese femminili e numero di laureate, Modena può definirsi una delle migliori province dove vivere per una donna.